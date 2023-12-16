Всем учителям стоит съездить на «Педсовет» в «Машук»

Своими конспектами лекций психолог активно пользуется и уже сама пытается найти дополнительную информацию в заданном направлении наставников. По словам Алеси Риттер, полученные знания в ходе программы «Педсовета» в образовательном Центре «Машук» она сегодня не только активно применяет на практике с трудными подростками, но и делится знаниями с коллегами. Школьный психолог завела личный блог, куда могут обратиться любые учителя, как лично, так и в открытом доступе. Алеся Риттер пытается ответить на все сложные вопросы или дать рекомендации по поиску нужной методической литературы. Она считает очень важным, что центр знаний уже выпускает учебно-методические материалы на основе уникальных лекций и мастер-классов образовательных программ Центра «Машук».