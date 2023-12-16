Всем учителям стоит съездить на «Педсовет» в «Машук»

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За спиной 29-летний стаж работы в сфере образования. Активная жизненная позиция и постоянный интерес к самообразованию сделали Алесю Риттер известной среди педагогов далеко за пределами Новосибирской области, в которой она, к слову сказать, получила призовое место среди педагогов-психологов.
Алеся Риттер написала заявку на участие в летнем «Педсовете» образовательного Центра «Машук», указав свой опыт в проведении тренингов для учителей по профессиональному выгоранию.
Отпуск — работать нельзя отдыхать! Куда бы вы поставили запятую?
В своем первом посте после посещения Центра «Машук» Алеся Риттер написала: «Оказывается, в учебном Центре „Машук“ педагоги могут работать и отдыхать одновременно! И даже работать, играя! Уже в первый вечер с участниками провели игру – практику на развитие коммуникаций, которая заставила нас посмотреть на себя с другой стороны! А можем ли мы слушать и принимать инструкции, договариваться, понимать друг друга с первого слова, работать в команде? А что же будет дальше?!».
Своими конспектами лекций психолог активно пользуется и уже сама пытается найти дополнительную информацию в заданном направлении наставников. По словам Алеси Риттер, полученные знания в ходе программы «Педсовета» в образовательном Центре «Машук» она сегодня не только активно применяет на практике с трудными подростками, но и делится знаниями с коллегами. Школьный психолог завела личный блог, куда могут обратиться любые учителя, как лично, так и в открытом доступе. Алеся Риттер пытается ответить на все сложные вопросы или дать рекомендации по поиску нужной методической литературы. Она считает очень важным, что центр знаний уже выпускает учебно-методические материалы на основе уникальных лекций и мастер-классов образовательных программ Центра «Машук».
«Дети учатся на примере взрослого, а не на его словах» (К. Юнг)
Буквально за год своей работы Центр знаний «Машук», совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи, стал одним из трех крупных круглогодичных центров федерального значения вместе с «Сенежем» в Подмосковье и «Тавридой» в Крыму.
Идея создания круглогодичного центра была озвучена президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время его визита на молодежный форум «Машук» в 2018 году. Лидер страны одобрил концепцию, а после подписания соответствующих документов началась работа. Центр знаний строился 3 года, в августе 2022 года состоялось торжественное открытие.
«Машук» готовит кадры в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы. Кроме того, «Машук» — крупный исследовательский центр.
Оценил работу Центра знаний и Президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря этого года он осмотрел выставку всероссийского образовательного Центра подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования и принял участие в заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Президента ознакомили с главными образовательными программами Центра, которые разрабатывались для таких проектов, как «Твой герой», «Защитники Отечества», «Путевка на „Машук“» и «ПРОдиалог». Также главе государства продемонстрировали новое пространство для обмена опытом и идеями «Библиотеку знаний» и стенд «Стена наставника».
Каждая смена в Центре знаний помогает участникам найти единомышленников, друзей и партнеров, что легко объяснимо, так как в одном месте собирается огромное количество талантливых, увлеченных своим делом людей. Многие после поездки на «Машук» запустили совместные проекты и получили интересные карьерные предложения. За время своей работы состоялось 100 образовательных программ, центр знаний посетили 15 000 участников.
— Впечатления незабываемые, очень много практики, все программы практико-ориентированные, проверяли все тренинги на себе, через себя все пропускали, — делится впечатлениями Алеся Риттер. – Окружение – это люди из разных регионов. Думаю, для всех нас посещение центра «Машук» — самая лучшая профилактика профессионального выгорания.
Эмоциональный заряд и силы дерзать дальше
Каждая смена в Центре знаний помогает участникам найти единомышленников, друзей и партнеров. Кто-то, как Алеся Риттер, стал по-новому использовать свой блог в социальных сетях, кто-то открыл для себя иные направления передачи знаний. Главное, что все участники образовательных программ получили возможность обмена опытом и получили заряд на новые свершения.
— Как часто мы с вами в рамках какого-нибудь тура узнаем от экскурсовода интересные исторические факты, влюбляемся в историю, в какие-то конкретные исторические периоды, исторических персонажей, которые мимо нас прошли на уроках истории и остались незамеченными, — рассказывает руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков. — Мы решили, что мы не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей, смыслов и знаний в нашей стране.
Очень важным для центра является патриотическое воспитание. Это одно из ключевых направлений в работе Центра знаний «Машук». Ни одна образовательная программа не обходится без патриотической тематики.
«Учим тех, кто учит»
Именно так сегодня звучит девиз Центра знаний. Как поясняет Антон Сериков, это вовсе не означает, что в центре знаний обучаются только учителя.
– Сегодня в нашей стране учат многие. Среди них учителя, наставники, спортивные тренеры, преподаватели вузов, руководители и сотрудники корпоративных университетов. Мы хотим начать формировать бесшовное воспитательное образовательное пространство, при котором воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все заговорят на одном языке и станут транслировать одинаковые ценности,— говорит Антон Сериков.