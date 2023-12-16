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Всем учителям стоит съездить на «Педсовет» в «Машук»

Всем учителям стоит съездить на «Педсовет» в «Машук»

16 декабря 2023, 10:00
Фото: Центр знаний «Машук»
Такой совет дает своим коллегам педагог-психолог школы № 2 поселка Ордынское Новосибирской области Алеся Риттер. Сегодня она обучает детей математике и помогает справиться со сложными эмоциональными проблемами как школьный психолог.

За спиной 29-летний стаж работы в сфере образования. Активная жизненная позиция и постоянный интерес к самообразованию сделали Алесю Риттер известной среди педагогов далеко за пределами Новосибирской области, в которой она, к слову сказать, получила призовое место среди педагогов-психологов.

Алеся Риттер написала заявку на участие в летнем «Педсовете» образовательного Центра «Машук», указав свой опыт в проведении тренингов для учителей по профессиональному выгоранию.

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В своем первом посте после посещения Центра «Машук» Алеся Риттер написала: «Оказывается, в учебном Центре „Машук“ педагоги могут работать и отдыхать одновременно! И даже работать, играя! Уже в первый вечер с участниками провели игру практику на развитие коммуникаций, которая заставила нас посмотреть на себя с другой стороны! А можем ли мы слушать и принимать инструкции, договариваться, понимать друг друга с первого слова, работать в команде? А что же будет дальше?!».

Фото: Центр знаний «Машук»

Своими конспектами лекций психолог активно пользуется и уже сама пытается найти дополнительную информацию в заданном направлении наставников. По словам Алеси Риттер, полученные знания в ходе программы «Педсовета» в образовательном Центре «Машук» она сегодня не только активно применяет на практике с трудными подростками, но и делится знаниями с коллегами. Школьный психолог завела личный блог, куда могут обратиться любые учителя, как лично, так и в открытом доступе. Алеся Риттер пытается ответить на все сложные вопросы или дать рекомендации по поиску нужной методической литературы. Она считает очень важным, что центр знаний уже выпускает учебно-методические материалы на основе уникальных лекций и мастер-классов образовательных программ Центра «Машук».

Фото: Центр знаний «Машук»

«Дети учатся на примере взрослого, а не на его словах» (К. Юнг)

Буквально за год своей работы Центр знаний «Машук», совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи, стал одним из трех крупных круглогодичных центров федерального значения вместе с «Сенежем» в Подмосковье и «Тавридой» в Крыму.

Идея создания круглогодичного центра была озвучена президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время его визита на молодежный форум «Машук» в 2018 году. Лидер страны одобрил концепцию, а после подписания соответствующих документов началась работа. Центр знаний строился 3 года, в августе 2022 года состоялось торжественное открытие.

«Машук» готовит кадры в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы. Кроме того, «Машук» — крупный исследовательский центр.

Оценил работу Центра знаний и Президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря этого года он осмотрел выставку всероссийского образовательного Центра подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования и принял участие в заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Фото: Центр знаний «Машук»

Президента ознакомили с главными образовательными программами Центра, которые разрабатывались для таких проектов, как «Твой герой», «Защитники Отечества», «Путевка на „Машук“» и «ПРОдиалог». Также главе государства продемонстрировали новое пространство для обмена опытом и идеями «Библиотеку знаний» и стенд «Стена наставника».

Каждая смена в Центре знаний помогает участникам найти единомышленников, друзей и партнеров, что легко объяснимо, так как в одном месте собирается огромное количество талантливых, увлеченных своим делом людей. Многие после поездки на «Машук» запустили совместные проекты и получили интересные карьерные предложения. За время своей работы состоялось 100 образовательных программ, центр знаний посетили 15 000 участников.

— Впечатления незабываемые, очень много практики, все программы практико-ориентированные, проверяли все тренинги на себе, через себя все пропускали, — делится впечатлениями Алеся Риттер. Окружение это люди из разных регионов. Думаю, для всех нас посещение центра «Машук» — самая лучшая профилактика профессионального выгорания.

Фото: Центр знаний «Машук»

Эмоциональный заряд и силы дерзать дальше

Каждая смена в Центре знаний помогает участникам найти единомышленников, друзей и партнеров. Кто-то, как Алеся Риттер, стал по-новому использовать свой блог в социальных сетях, кто-то открыл для себя иные направления передачи знаний. Главное, что все участники образовательных программ получили возможность обмена опытом и получили заряд на новые свершения.

— Как часто мы с вами в рамках какого-нибудь тура узнаем от экскурсовода интересные исторические факты, влюбляемся в историю, в какие-то конкретные исторические периоды, исторических персонажей, которые мимо нас прошли на уроках истории и остались незамеченными, — рассказывает руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков. — Мы решили, что мы не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей, смыслов и знаний в нашей стране.

Очень важным для центра является патриотическое воспитание. Это одно из ключевых направлений в работе Центра знаний «Машук». Ни одна образовательная программа не обходится без патриотической тематики.

Фото: Центр знаний «Машук»

«Учим тех, кто учит»

Именно так сегодня звучит девиз Центра знаний. Как поясняет Антон Сериков, это вовсе не означает, что в центре знаний обучаются только учителя.

Сегодня в нашей стране учат многие. Среди них учителя, наставники, спортивные тренеры, преподаватели вузов, руководители и сотрудники корпоративных университетов. Мы хотим начать формировать бесшовное воспитательное образовательное пространство, при котором воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все заговорят на одном языке и станут транслировать одинаковые ценности,— говорит Антон Сериков.

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