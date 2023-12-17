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Девушку спасли

Девушка провалилась под лед Оби в Новосибирске

17 декабря 2023, 08:51
Фото: МАСС
Девушку спасли
Рыбак спас подростка, который провалился под лед, подробности рассказали спасатели МАСС.

Инцидент произошел утром 17 декабря. Спасателям позвонил рыбак и сообщил о том, что посередине реки Обь в Заельцовском районе идет девушка. Шла она в опасном месте — в районе промоины. На место выдвинулись сотрудники МАСС.

Во время пути, девушка 2005 года рождения провалилась под лед. Рыбак побежал ее спасать. Он вытащил ее на сани. В этот момент вовремя подоспели спасатели. Они оказали первую помощь, сибирячку передали врачам.

Благодаря действиям рыбака, трагедии удалось избежать. «Спасатели МАСС выражают благодарность рыбаку за спасенную жизнь подростка».

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Спасение#Рыбак#МАСС#Эмилия Губарева#Подросток
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