Девушка провалилась под лед Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Инцидент произошел утром 17 декабря. Спасателям позвонил рыбак и сообщил о том, что посередине реки Обь в Заельцовском районе идет девушка. Шла она в опасном месте — в районе промоины. На место выдвинулись сотрудники МАСС.
Во время пути, девушка 2005 года рождения провалилась под лед. Рыбак побежал ее спасать. Он вытащил ее на сани. В этот момент вовремя подоспели спасатели. Они оказали первую помощь, сибирячку передали врачам.
Благодаря действиям рыбака, трагедии удалось избежать. «Спасатели МАСС выражают благодарность рыбаку за спасенную жизнь подростка».