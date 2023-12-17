Хуже, чем в «Слово пацана»: криминальные банды ОПГ держали в страхе весь Новосибирск

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
С ноября в России то и дело говорят только о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для новосибирцев сериал интересен тем, что в нем снимается актер Никита Кологривый — он вырос в столице Сибири. Он сыграл роль Кощея — главаря банды. Все соцсети публикуют нарезки, фото актеров, пытаются подражать криминальным бандам, тем самым создавая «культ» нашумевшей кинокартины. Вот только мало кто понимает, что романтизация антигероев, миру «понятий», драк, убийств — дело пагубное. В основном, хотят вернуть 80-е и 90-е годы только подростки, которые никогда не жили в то время. Хоть авторы проекта и утверждают, что у зрителей должно возникнуть полное отторжение к преступной романтике, но мы видим совершенно другую картину: молодежь в некоторых городах уже выходила «на стрелки», спрашивала «с какого района, приделах» и называла всех «не блатных» — «чушпанами». Atas.info решил вспомнить истории некоторых криминальных банд и лидеров той эпохи.
В интернете появилась старая фотография из 90-х годов, на которой запечатлены несколько молодых людей в спортивных костюмах. По словам автора, эти люди являлись членами криминальной банды «Первомайская» в Новосибирске. Однако подлинность этой информации вызывает сомнения.
Жители Новосибирска, прокомментировавшие фото, утверждают, что молодые люди на нем действительно были связаны с преступным миром. Некоторых личностей на снимке даже узнали: «Нестер» и «Боб». Создатель первой ОПГ «Первомайская» в Новосибирске был Боря Боб с 70-х годов. С его смертью якобы начались кровавые разборки и убийства в городе. Известно, что «Боб» погиб от выстрела из обреза в январе 1993 года. Прям как в сериале «Бригада», вспоминают новосибирцы.
Особое внимание сибиряков также привлек мужчина в коричневой кожаной куртке из буйволиной кожи на фото. В то время это считалось особым статусом.
На Клещихинском кладбище установлен самый необычный памятник. Монумент изображает «Мерседес» и человека, стоящего рядом с автомобилем. Существует информация о том, что данная могила принадлежит Борису Чубарову, который был известным бизнесменом и неким криминальным авторитетом в Новосибирске. Боря-Газировка (так его иногда называли), заработал свои первые деньги на продаже газировки. В 90-х годах он получал прибыль от игровых автоматов и занимался ресторанным бизнесом.
Чубаров родился 2 июля 1946 года и скончался 13 июня 2004 года. По слухам, он умер от цирроза печени. Говорят, что памятник был установлен его сыном, который сейчас управляет делами отца. Вероятно, автомобиль «Мерседес» был особенно значимым для покойного. Он не принадлежал официально к какой-либо преступной группировке, но его фамилия знакома многим.
В апреле 1999 года в Новосибирске погиб Игорь Язвенко, создатель группировки «Ленинская». В этой банде состояли такие криминальные авторитеты, как Николай Русских (Коля Русский), Михаил Нагибов (Ляка), Александр Трунов (Трун) и Владимир Солдатенко (Солдат).
Прежде чем стать лидером своей группировки, Извен провел много времени в тюрьме. Это произошло в 1983 году, когда ему было всего 19 лет. Он совершил ограбление госучреждения вместе с другими преступниками. Язвенко был приговорен к 8 годам тюремного заключения. В тюрьме Язвенко стал конфликтовать с администрацией и это привлекло внимание других заключенных. Он общался с опытными преступниками и со временем приобрел авторитет. В результате драки в тюрьме ему было добавлено еще 2 года заключения, но это только усилило его позицию среди уголовников.
Когда он вышел на свободу, в Новосибирске еще не было устойчивых криминальных группировок. Тогда Язвенко решил создать свою собственную банду и стал ее лидером. Русских, Нагибов, Солдатенко и Трунов стали его помощниками. Банда занималась рэкетом, а все действия координировал Язвенко. Несговорчивые коммерсанты сталкивались с жесткими мерами со стороны бандитов. Когда в городе появился игорный бизнес, Язвенко начал контролировать некоторые заведения.
13 апреля 1999 года Язвенко вернулся домой после посещения ночного клуба. Когда он подъехал к своему дому, он был убит. Убийца стрелял через полиэтиленовый пакет: авторитет получил три пули, две из которых попали в голову, а одна в живот.
После его смерти, оставшаяся часть банды решила организовать ему пышные похороны, но у них не хватило денег. Они похитили местных бизнесменов, требуя деньги на похороны. В результате, членов ОПГ задержали. Похороны прошли без особого размаха, но на них присутствовало более ста человек, включая лидеров других банд, писал «Коммерсант». После смерти Язвенко, Ленинская ОПГ прекратила свое существование.