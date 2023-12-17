Хуже, чем в «Слово пацана»: криминальные банды ОПГ держали в страхе весь Новосибирск

С ноября в России то и дело говорят только о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для новосибирцев сериал интересен тем, что в нем снимается актер Никита Кологривый — он вырос в столице Сибири. Он сыграл роль Кощея — главаря банды. Все соцсети публикуют нарезки, фото актеров, пытаются подражать криминальным бандам, тем самым создавая «культ» нашумевшей кинокартины. Вот только мало кто понимает, что романтизация антигероев, миру «понятий», драк, убийств — дело пагубное. В основном, хотят вернуть 80-е и 90-е годы только подростки, которые никогда не жили в то время. Хоть авторы проекта и утверждают, что у зрителей должно возникнуть полное отторжение к преступной романтике, но мы видим совершенно другую картину: молодежь в некоторых городах уже выходила «на стрелки», спрашивала «с какого района, приделах» и называла всех «не блатных» — «чушпанами». Atas.info решил вспомнить истории некоторых криминальных банд и лидеров той эпохи.