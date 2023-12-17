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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

На площади Ленина стоит главная елка

Названы пять основных площадок на Новый год в Новосибирске

17 декабря 2023, 05:23
Фото: atas.info
На площади Ленина стоит главная елка
Первомайский и Театральный скверы парк «Центральный», улица Ленина и другие локации стали главными площадками Нового года в Новосибирске.

В Новосибирске на Новый год можно прогуляться по разным местам города. На главных площадках уже создали атмосферу праздника: везде установлены елки, иллюминации, гирлянды.

Среди основных мест, где каждый новосибирец и гость сможет провести праздник, это Первомайский и Театральный скверы, Центральный парк, пешеходная улица Ленина и новый парк «Арена» у ЛДС на левом берегу.

Причем новогоднюю атмосферу постарались создать на каждой улице города. Интересно, что в новогоднюю ночь в центре города лишь включат музыку: без салюта, концерта и другой развлекательной программы.

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