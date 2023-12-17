Названы пять основных площадок на Новый год в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В Новосибирске на Новый год можно прогуляться по разным местам города. На главных площадках уже создали атмосферу праздника: везде установлены елки, иллюминации, гирлянды.
Среди основных мест, где каждый новосибирец и гость сможет провести праздник, это Первомайский и Театральный скверы, Центральный парк, пешеходная улица Ленина и новый парк «Арена» у ЛДС на левом берегу.
Причем новогоднюю атмосферу постарались создать на каждой улице города. Интересно, что в новогоднюю ночь в центре города лишь включат музыку: без салюта, концерта и другой развлекательной программы.