Популярный актер Никита Кологривый бросил учебу в Новосибирске и уехал в Москву

Актер никогда не боялся рисковать и говорил, что достигнет того, чтобы все знали и слышали о нем. Так и случилось. Он сыграл не в одном популярном сериале. Последним стал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он принял образ Кощея — лидера группировки.