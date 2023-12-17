Популярный актер Никита Кологривый бросил учебу в Новосибирске и уехал в Москву

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Еще в детстве Никита Кологривый мечтал о карьере боксера, но нашел свое признание в актерском искусстве. Так будущий актер и поступил в театральный институт Новосибирска, но прервал учебу после первого года обучения. Причина ухода — характер. Руководитель театральной студии Владимир Зуев описывает Никиту как неоднозначного человека, который, несмотря на все сложности, был верным другом.
В начале творческого пути актер считал, что в университете его «не принимают» и хотел уйти. Поэтому Кологривый поступил в ГИТИС на курс театрального режиссера Сергея Голомазова, где и окончил учебу с отличием. После окончания института Никита начал работать в Московском губернском театре, пишет КП-Новосибирск.
Актер никогда не боялся рисковать и говорил, что достигнет того, чтобы все знали и слышали о нем. Так и случилось. Он сыграл не в одном популярном сериале. Последним стал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он принял образ Кощея — лидера группировки.