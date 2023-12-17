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Новосибирский актер в сериале

Популярный актер Никита Кологривый бросил учебу в Новосибирске и уехал в Москву

17 декабря 2023, 12:45
Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»
Новосибирский актер в сериале
Никита Кологривый, известный актер по роли Кощея в сериале «Слово Пацана», в студенчестве бросил Новосибирский театральный вуз и переехал в Москву, чтобы пробиться в актерском мире.

Еще в детстве Никита Кологривый мечтал о карьере боксера, но нашел свое признание в актерском искусстве. Так будущий актер и поступил в театральный институт Новосибирска, но прервал учебу после первого года обучения. Причина ухода — характер. Руководитель театральной студии Владимир Зуев описывает Никиту как неоднозначного человека, который, несмотря на все сложности, был верным другом.

В начале творческого пути актер считал, что в университете его «не принимают» и хотел уйти. Поэтому Кологривый поступил в ГИТИС на курс театрального режиссера Сергея Голомазова, где и окончил учебу с отличием. После окончания института Никита начал работать в Московском губернском театре, пишет КП-Новосибирск.

Актер никогда не боялся рисковать и говорил, что достигнет того, чтобы все знали и слышали о нем. Так и случилось. Он сыграл не в одном популярном сериале. Последним стал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он принял образ Кощея — лидера группировки.

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#Общество#Новосибирск#Театр#Эмилия Губарева#Вуз#Актер
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