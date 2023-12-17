Пожаловавшегося президенту пенсионера из Новосибирска поддержало общество

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
Обратившись к главе государства, Владимир Леонтьев отметил, что тарифы на коммунальные услуги вырастут на 9-14%, в то время как пенсия увеличится всего на 7,5%. Эта проблема вызвала беспокойство у многих людей, и после выступления новосибирца его поддержали родственники, знакомые и незнакомые люди.
По словам пенсионера, он получил множество звонков со словами поддержки и благодарности. Владимир Леонтьев отметил, что повышение цен на коммунальные услуги приведет к увеличению стоимости продуктов, лекарств и других услуг. Он не уверен, что увеличение пенсии сможет сильно повлиять на ситуацию.
Сейчас пенсионер и его супруга тратят не менее 6 тысяч рублей на лекарства, а также значительную сумму на коммунальные платежи.