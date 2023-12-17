Пожаловавшегося президенту пенсионера из Новосибирска поддержало общество

Обратившись к главе государства, Владимир Леонтьев отметил, что тарифы на коммунальные услуги вырастут на 9-14%, в то время как пенсия увеличится всего на 7,5%. Эта проблема вызвала беспокойство у многих людей, и после выступления новосибирца его поддержали родственники, знакомые и незнакомые люди.