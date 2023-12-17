Раненую утку с перебитым крылом спасают в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В Нижней Ельцовке местный житель Николай спасает утку с поврежденным крылом. Об этом сообщается в канале «Научный городок».
Птицу заметили в реке, рядом с домом на Лесосечной улице. Сибиряк рассказал, что в начале зимы утка приплыла с верховьев реки Ельцовки. В этом месте есть родник, поэтому лед там не слишком толстый.
Неравнодушный новосибирец каждый день приходит в это место и разбивает лед, чтобы утка могла свободно плавать. Он также кормит птицу. Мужчина добавил, что ранее уже были случаи, когда раненые птицы задерживались в реке возле его дома.