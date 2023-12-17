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Раненую утку нашли в пруду

Раненую утку с перебитым крылом спасают в Новосибирске

17 декабря 2023, 06:40
Фото: 1MI
Раненую утку нашли в пруду
В Новосибирске спасают раненую утку, которая не может летать из-за поврежденного крыла.

В Нижней Ельцовке местный житель Николай спасает утку с поврежденным крылом. Об этом сообщается в канале «Научный городок».

Птицу заметили в реке, рядом с домом на Лесосечной улице. Сибиряк рассказал, что в начале зимы утка приплыла с верховьев реки Ельцовки. В этом месте есть родник, поэтому лед там не слишком толстый.

Неравнодушный новосибирец каждый день приходит в это место и разбивает лед, чтобы утка могла свободно плавать. Он также кормит птицу. Мужчина добавил, что ранее уже были случаи, когда раненые птицы задерживались в реке возле его дома.

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