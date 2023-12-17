Сахалин вновь стал лидером России в программе детского социального туризма

— Изначально программа была исключительно краеведческой направленности, ориентированная на знакомство с достопримечательностями, музеями и культурной жизнью региона. К краеведческому блоку мы добавили развлекательный, с посещением самого большого на Дальнем Востоке аквапарка «Аква Сити» и участием в интеллектуальной игре «Мозгобойня». Разработчики игры включили в нее вопросы по краеведению и профориентации. Осенью 2023 года мы сделали акцент на профориентацию, включив в программу экскурсии на предприятия и организации Сахалина. В их числе ПК «Сахалин», пожарная часть, центр обработки вызовов системы 112 и другие. В течение всего года дети посещают различные предприятия и знакомятся с миром островных профессий. Экономика Сахалинской области развивается достаточно быстро, появляются новые рабочие места. Нам важно, чтобы именно наши дети видели перспективу профессионального развития здесь, на островах. Порой о существовании и актуальности многих специальностей школьники не знают, пока не побывают на экскурсии. К примеру, так произошло с профессией реставратора: школьники посетили один из музеев, где увидели работу этого специалиста и задумались о том, что было бы интересно обучиться данной работе. Побывав в одной из пожарных частей, дети по-новому взглянули на рабочие будни настоящих спасателей.