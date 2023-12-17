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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Квартиры подорожали

Стоимость аренды «однушек» в Новосибирске выросла на 34,9% в 2023 году

17 декабря 2023, 13:07
Фото: atas.info
Квартиры подорожали
Цены на аренду квартир в Новосибирске повысились на 34,9%, а число объявлений о сдаче в аренду снизилось на 58%.

В декабре текущего года в Новосибирске средняя цена аренды однокомнатных квартир составила 28,9 тысяч рублей. По информации экспертов, стоимость аренды выросла на более чем треть — на 34,9%. Это превышает показатели прошлого года.

Количество предложений по сдаче квартир в аренду также снизилось на 58%. Если в прошлом году было более 700 объявлений, то в декабре этого года их число не превышает 300.

Самыми дорогими районами для аренды считаются Заельцовский, Центральный и Железнодорожный на правом берегу, пишет РБК-Новосибирск. В Заельцовском районе однокомнатную квартиру можно арендовать за 36,2 тысячи рублей, а в Центральном и Железнодорожном — за 35,8 и 34,5 тысячи рублей соответственно.

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#Новосибирск#Цены#Аренда#Жилье#Эмилия Губарева
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