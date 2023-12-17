Стоимость аренды «однушек» в Новосибирске выросла на 34,9% в 2023 году

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В декабре текущего года в Новосибирске средняя цена аренды однокомнатных квартир составила 28,9 тысяч рублей. По информации экспертов, стоимость аренды выросла на более чем треть — на 34,9%. Это превышает показатели прошлого года.
Количество предложений по сдаче квартир в аренду также снизилось на 58%. Если в прошлом году было более 700 объявлений, то в декабре этого года их число не превышает 300.
Самыми дорогими районами для аренды считаются Заельцовский, Центральный и Железнодорожный на правом берегу, пишет РБК-Новосибирск. В Заельцовском районе однокомнатную квартиру можно арендовать за 36,2 тысячи рублей, а в Центральном и Железнодорожном — за 35,8 и 34,5 тысячи рублей соответственно.