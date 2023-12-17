В Новосибирске «Союз отцов» потребовал ужесточения миграционного законодательства

В ходе работы третьего форма отцов Новосибирской области одной из основных тем для обсуждения стала проблема интеграции детей мигрантов в российское общество. По данным общественников, сегодня как минимум в четырех общеобразовательных школах Новосибирска большую часть учеников составляют дети мигрантов из стран ближнего зарубежья. Многие из них слабо знают русский язык, не знакомы с основами культуры и национальных традиций России. При этом родители таких школьников зачастую тоже не стремятся к изучению языка, истории и законодательства Российской Федерации.