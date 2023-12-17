В Новосибирске «Союз отцов» потребовал ужесточения миграционного законодательства

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В ходе работы третьего форма отцов Новосибирской области одной из основных тем для обсуждения стала проблема интеграции детей мигрантов в российское общество. По данным общественников, сегодня как минимум в четырех общеобразовательных школах Новосибирска большую часть учеников составляют дети мигрантов из стран ближнего зарубежья. Многие из них слабо знают русский язык, не знакомы с основами культуры и национальных традиций России. При этом родители таких школьников зачастую тоже не стремятся к изучению языка, истории и законодательства Российской Федерации.
«Вместо того, чтобы в школах открывать курсы для родителей, которые не знают русский язык, ну это для меня вообще нонсенс, это же бюджетные деньги, мы должны просто не допускать таких людей, которые не знают русский язык», — считает глава Союза поддержки оптовых и розничных рынков Алексей Александров.
Четко разграничить законодательно понятия трудовой миграции и миграции, как таковой, предложил протоиерей Дмитрий Полушин.
«Одно дело, человек приехал поработать, да не вопрос. Если же ты сюда перетаскиваешь своих жен, детей, то тут вопрос совершенно другой. Тут встает вопрос интеграции в общество», — заявил представитель РПЦ, предложив законодательно закрепить рамки и условия этой интеграции.
Кроме того, участники форума высказали предложение обязать нести коллективную ответственность членов семей мигрантов за противоправные действия своих родственников.
Как отметил глава «Союза отцов» Сергей Майоров, все мнения, высказанные в рамках форума, носят дискуссионный характер, но могут лечь в основу законодательной инициативы, которая будет разработана по итогам работы форума.
«Это конструктивный, нормальный подход, для этого мы и объединились в общественную организацию, чтобы иметь возможность законодательной инициативы. Мы ей пользуемся, и у нас получается», — сказал Майоров.
В частности, напомнил Сергей Майоров, региональный закон об ограничении распространения курительных смесей среди несовершеннолетних был принят как раз по инициативе «Союза отцов.