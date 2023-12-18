ОПГ-банду задержали в Новосибирске за убийство 20-летней давности

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 03:53
В связи с расследованием убийства, которое произошло 20 лет назад, в Новосибирске и других городах России были задержаны десять человек, которые, по версии следствия, являются участниками преступной группировки. Помимо Новосибирска, операция проводилась также в Усть-Куте, Братске, Красноярске, Москве и Московской области.
По данным СКР, в мае 2003 года на автодороге между Усть-Кутом и п. Звездный произошло вооруженное нападение на лидера и участников противоборствующей группировки, в результате которого они были убиты. Следователи считают, что причиной этого преступления стал конфликт между криминальными группировками.
Долгое время следователи не могли раскрыть убийство, но в ноябре 2023 года они вышли на след. Правоохранители установили причастность задержанных к этому преступлению. Им также предъявлены обвинения в вымогательстве акций у владельца лесозаготовительных компаний на сумму около 1,5 млрд рублей.
В настоящее время участников ОПГ заключили под стражу. В расследовании также задействованы правоохранительные органы других стран, включая Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан.