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Банда задержана

ОПГ-банду задержали в Новосибирске за убийство 20-летней давности

18 декабря 2023, 02:55
Фото: 1MI
Банда задержана
10 членов ОПГ задержаны по всей России, включая Новосибирск, по обвинению в тройном убийстве 20-летней давности.

В связи с расследованием убийства, которое произошло 20 лет назад, в Новосибирске и других городах России были задержаны десять человек, которые, по версии следствия, являются участниками преступной группировки. Помимо Новосибирска, операция проводилась также в Усть-Куте, Братске, Красноярске, Москве и Московской области.

По данным СКР, в мае 2003 года на автодороге между Усть-Кутом и п. Звездный произошло вооруженное нападение на лидера и участников противоборствующей группировки, в результате которого они были убиты. Следователи считают, что причиной этого преступления стал конфликт между криминальными группировками.

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Долгое время следователи не могли раскрыть убийство, но в ноябре 2023 года они вышли на след. Правоохранители установили причастность задержанных к этому преступлению. Им также предъявлены обвинения в вымогательстве акций у владельца лесозаготовительных компаний на сумму около 1,5 млрд рублей.

В настоящее время участников ОПГ заключили под стражу. В расследовании также задействованы правоохранительные органы других стран, включая Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан.

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