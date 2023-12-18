ОПГ-банду задержали в Новосибирске за убийство 20-летней давности

По данным СКР, в мае 2003 года на автодороге между Усть-Кутом и п. Звездный произошло вооруженное нападение на лидера и участников противоборствующей группировки, в результате которого они были убиты. Следователи считают, что причиной этого преступления стал конфликт между криминальными группировками.