Более 1,5 млн кв. метров жилья построено в Новосибирске в 2023 году

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:54
Годовой план по строительству жилья в Новосибирске оказался перевыполнен.
«На сегодняшний день более 1,5 млн кв. метров жилья уже сдано в 2023 году», — отметил Анатолий Локоть.
Также продолжается программа капремонта зданий. Из 356 плановых объектах на 330 — работы завершены. Еще 26 находятся в работе.
Согласно данным Росстата, в Новосибирской области за период с января по ноябрь 2023 года было введено 2 655 тысячи квадратных метров жилой площади. Это превышает абсолютный рекорд, установленный в 2015 году, на 2,5%.
За первые 11 месяцев текущего года Новосибирская область занимает 9-е место в России по объему построенного жилья. Только в ноябре было построено 211 тысяч квадратных метров, что в три раза больше, чем годом ранее.