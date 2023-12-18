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Новосибирск побил рекорд по вводу жилья

Более 1,5 млн кв. метров жилья построено в Новосибирске в 2023 году

18 декабря 2023, 03:48
Фото: atas.info
Новосибирск побил рекорд по вводу жилья
О перевыполненном плане по строительству жилья сообщил мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве 18 декабря 2023.

Годовой план по строительству жилья в Новосибирске оказался перевыполнен.

«На сегодняшний день более 1,5 млн кв. метров жилья уже сдано в 2023 году», — отметил Анатолий Локоть.

Также продолжается программа капремонта зданий. Из 356 плановых объектах на 330 — работы завершены. Еще 26 находятся в работе.

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Согласно данным Росстата, в Новосибирской области за период с января по ноябрь 2023 года было введено 2 655 тысячи квадратных метров жилой площади. Это превышает абсолютный рекорд, установленный в 2015 году, на 2,5%.

За первые 11 месяцев текущего года Новосибирская область занимает 9-е место в России по объему построенного жилья. Только в ноябре было построено 211 тысяч квадратных метров, что в три раза больше, чем годом ранее.

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#Новосибирск#Строительство#Жилье#Эмилия Губарева#Рекорд#Ввод в эксплуатацию
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