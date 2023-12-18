Евросоюз включил два новосибирских завода в новый санкционный список

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
В санкционный список попал Новосибирский авиационный завод им. Чкалова. Поводом для включения в список стало производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 и беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник».
Вторым предприятием стало Федеральное казенное предприятие «Анозит» в городе Куйбышев Новосибирской области. Поводом введение санкций после него стало решение о передаче предприятие в структуру «Ростеха», занятому в химической промышленности. Также причиной послужило производство перекиси водорода и перхлората аммония — составных компонентов ракетного топлива. Как указано в документах ЕС, «Анозит» является единственным поставщиком ракетного топлива для российских войск.
Также новый пакет станций затронул 61 человека и 86 компаний. Помимо новосибирских предприятий под санкции попали несколько оборонных заводов из разных регионов России, группа «Альфастрахование», телеканалы «Спас» и «Царьград», сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, 14 членов Центральной избирательной комиссии, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, главу Республики Алтай Олег Хорохордин и другие.
Напомним, ранее Минфин США включил в санкционный список три оборонных предприятия из Новосибирской области — АО «Новосибирский приборостроительный завод», ООО «Сибэлектропривод» и ООО «Сибавторесурс».