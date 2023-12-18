Евросоюз включил два новосибирских завода в новый санкционный список

Вторым предприятием стало Федеральное казенное предприятие «Анозит» в городе Куйбышев Новосибирской области. Поводом введение санкций после него стало решение о передаче предприятие в структуру «Ростеха», занятому в химической промышленности. Также причиной послужило производство перекиси водорода и перхлората аммония — составных компонентов ракетного топлива. Как указано в документах ЕС, «Анозит» является единственным поставщиком ракетного топлива для российских войск.