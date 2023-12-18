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Под санкциями оказался Чкаловский завод

Евросоюз включил два новосибирских завода в новый санкционный список

18 декабря 2023, 19:16
Фото: telegram-канал Новосибирсь
Под санкциями оказался Чкаловский завод

ЕС ввел санкции против двух новосибирских предприятий

12-й пакет санкций утвердил Евросоюз 18 декабря. Введен ряд экономических ограничений, а также расширен санкционный список предприятий и физических лиц, в том числе двух новосибирских предприятий. Изменения опубликованы в официальных документах ЕС.

В санкционный список попал Новосибирский авиационный завод им. Чкалова. Поводом для включения в список стало производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 и беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник».

Вторым предприятием стало Федеральное казенное предприятие «Анозит» в городе Куйбышев Новосибирской области. Поводом введение санкций после него стало решение о передаче предприятие в структуру «Ростеха», занятому в химической промышленности. Также причиной послужило производство перекиси водорода и перхлората аммония — составных компонентов ракетного топлива. Как указано в документах ЕС, «Анозит» является единственным поставщиком ракетного топлива для российских войск.

Также новый пакет станций затронул 61 человека и 86 компаний. Помимо новосибирских предприятий под санкции попали несколько оборонных заводов из разных регионов России, группа «Альфастрахование», телеканалы «Спас» и «Царьград», сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, 14 членов Центральной избирательной комиссии, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, главу Республики Алтай Олег Хорохордин и другие.

Напомним, ранее Минфин США включил в санкционный список три оборонных предприятия из Новосибирской области — АО «Новосибирский приборостроительный завод», ООО «Сибэлектропривод» и ООО «Сибавторесурс».

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