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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Убийство произошло в день свадьбы

Кровавая свадьба: в Новосибирской области гость зарезал клинком жениха

18 декабря 2023, 04:53
Фото: Midjourney
Убийство произошло в день свадьбы

В Новосибирской области в суд направили дело убийцы жениха на свадьбе

Житель Новосибирской области обвиняется в убийстве жениха во время свадьбы, подробности сообщают в прокуратуре региона.

Новосибирец обвиняется в умышленном причинении смерти знакомого в день свадьбы. Все случилось 29 сентября 2023 года. Обвиняемый был приглашен на свадьбу.

Во время застолья между ним и женихом произошел конфликт. Злоумышленник ударил последнего три раза ножом (клинком). От полученных ран потерпевший скончался через некоторое время.

Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Коченевский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Гость зарезал жениха в день свадьбы в Новосибирской области
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