Кровавая свадьба: в Новосибирской области гость зарезал клинком жениха

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Новосибирец обвиняется в умышленном причинении смерти знакомого в день свадьбы. Все случилось 29 сентября 2023 года. Обвиняемый был приглашен на свадьбу.
Во время застолья между ним и женихом произошел конфликт. Злоумышленник ударил последнего три раза ножом (клинком). От полученных ран потерпевший скончался через некоторое время.
Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Коченевский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.