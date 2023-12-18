Находится в федеральном розыске: сбежавшего с сыном мужчину заметили в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Леонид Морозов ушел с ребенком из дома в Иркутской области в 2020 году. Он забрал маленького Артема у бывшей супруги — сказал, что поедет с ним на Байкал, но с тех пор перестал выходить на связь.
Его периодически замечают в клиниках Новосибирска и других регионах России. В отношении Леонида возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск. Ранее следователи не исключали возможности, что мужчина мог убить мальчика.
«Леонид и Артём накануне посещали медицинские клиники в нашем городе и могут находиться в Заельцовском или Центральном районе Новосибирска. Ваше содействие — шанс на то, что ребёнок сможет вернуться домой, где его ждёт мама!» — сообщили Atas.Info в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Приметы Артема Морозова (4 года): рост 95–100 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза.
Приметы Леонида Морозова (33 года): рост 170–175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, карие глаза.
В случае, если вам известно что-либо о местоположении отца и ребёнка, просим сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700–54–52 или номеру 112. Звонок бесплатный.