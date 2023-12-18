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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Пропавшие Леонид и Артем Морозовы

Находится в федеральном розыске: сбежавшего с сыном мужчину заметили в Новосибирске

18 декабря 2023, 06:29
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск
Пропавшие Леонид и Артем Морозовы

Сбежавшего с сыном 3 года назад мужчину заметили в Новосибирске

Отец сбежал с малолетним сына из дома, забрав его у бывшей супруги три года назад. Мальчику может грозить опасность.

Леонид Морозов ушел с ребенком из дома в Иркутской области в 2020 году. Он забрал маленького Артема у бывшей супруги — сказал, что поедет с ним на Байкал, но с тех пор перестал выходить на связь.

Его периодически замечают в клиниках Новосибирска и других регионах России. В отношении Леонида возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск. Ранее следователи не исключали возможности, что мужчина мог убить мальчика.

«Леонид и Артём накануне посещали медицинские клиники в нашем городе и могут находиться в Заельцовском или Центральном районе Новосибирска. Ваше содействие — шанс на то, что ребёнок сможет вернуться домой, где его ждёт мама!» — сообщили Atas.Info в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Мужчину с ребенком не могут поймать с 2020 годаМужчину с ребенком не могут поймать с 2020 года
Мужчину с ребенком не могут поймать с 2020 года
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск

Приметы Артема Морозова (4 года): рост 95–100 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза.

Приметы Леонида Морозова (33 года): рост 170–175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, карие глаза.

В случае, если вам известно что-либо о местоположении отца и ребёнка, просим сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700–54–52 или номеру 112. Звонок бесплатный.

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