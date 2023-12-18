Научный прорыв: как на Сахалине внедряют инновации в образование

Posted Вчера, 07:25
Published Вчера, 07:25
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
— Вячеслав Владимирович, осенью 2023 года на Сахалине стартовала программа «500 школьников». Какая у нее основная цель и на кого она ориентирована?
— По инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и и. о. ректора Сахалинского государственного университета Александра Самардака у нас стартовал образовательный проект «500 школьников». Основной его смысл состоит в том, что мы хотим привить ребятам желание изучать точные науки — физику, математику, химию, биологию, то есть те дисциплины, которые не всегда вызывают интерес. Нужно сделать так, чтобы это было интересно, чтобы занятия проходили в игровой форме с помощью практических технологий в стенах Сахалинского госуниверситета.
Мы отремонтировали целый этаж в институте техносферной безопасности, оснастили его соответствующим оборудованием, и уже стартовал процесс освоения дисциплин. Уже больше 700 юных островитян изъявили желание участвовать в проекте, интерес к нему достаточно большой. Эта работа позволит нашим школьникам чуть позже поступить в лучшие вузы России, в том числе и в СахГУ, а впоследствии — получить работу в ведущих компаниях региона.
— Расскажите о новом образовательном модуле, который был запущен во всех школах Сахалинской области. В чем его суть?
— С начала 2023 года во всех общеобразовательных школах была запущена программа по изучению беспилотников. Сначала мы планировали это делать с 5-го класса, сейчас утверждены программы со 2-го по 11-й класс. Мы не только учим школьников применять беспилотные летательные аппараты и летать на них, но и преподаем технологию: учим их собирать БПЛА своими руками. Специально разработали конструкторы, которые производятся на территории нашего острова. Мальчишки и девчонки могут заниматься не только сборкой, но и починкой, проектируют полетные задания, используют свои навыки, чтобы проанализировать все данные. В мае было отдельное мероприятие, которому мы уделили должное внимание: между собой на предмет практического применения дронов соревновались школы Сахалина.
Мы хотим, чтобы базовые знания по беспилотникам были у каждого ребенка, потому что без этого теперь никуда. Это техническое направление сейчас необходимо для военных и гражданских задач. Везде летают беспилотники — мы ищем свалки, смотрим за дорогами и так далее. Важно, что каждый ребенок будет получать сертификат оператора БПЛА, что также повысит его компетенцию на рынке труда.
— Огромное внимание сейчас привлечено к строительству кампуса мирового уровня «СахалинTech». Какова его общая концепция?
— Мы сейчас активно занимаемся преобразованием университета, и по поручению президента России Владимира Путина, при поддержке губернатора Валерия Лимаренко в рамках нацпроекта «Наука и университеты» сейчас идет процесс перезагрузки инфраструктуры вуза. Для этого мы возводим кампус на пересечении улицы Комсомольской и Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске: там появятся новые учебные корпуса. А на проспекте Победы, на месте старых студенческих общежитий, мы строим студенческий городок на 1 500 мест. У СахГУ появится новое современное пространство, где можно будет учиться. Важно, что в кампусе будет налажено всестороннее взаимодействие между наукой, образованием и бизнесом. Ребята будут сразу вовлекаться в процесс работы с нашими индустриальными партнерами. В августе 2023 года стартовал процесс строительства учебных корпусов кампуса, чуть позже начали возводить и студенческий городок. Все идет по графику, закончены подготовительные работы, продолжается обустройство котлована.
— На каком сейчас этапе строительство кампуса?
— Строительство идет с опережением. Подрядная организация начала бетонные работы на двух площадках — студенческом городке и самом кампусе. Отрадно, что при каждом новом этапе строительства студенты, которые учатся в госуниверситете, принимают активное участие в приемке работ.
При строительстве используется новый тип стали, который был впервые применен при возведении капитальных объектов в Сахалинской области. Сталь обладает усиленной прочностью, что особенно актуально для сейсмически активного региона, где строительные материалы подвергаются повышенной нагрузке.
На месте студенческого городка в планах постройка трех девятиэтажных корпусов, которые будут соединены общим стилобатом, создавая единое архитектурное пространство. Помимо уютных жилых помещений, внутри каждого корпуса будут оборудованы общественные зоны. Они включает в себя кафе для отдыха, спортивный зал для поддержания физической формы, библиотеку и прочие учреждения, которые способствуют разностороннему развитию. Завершить строительство объекта планируем в 2025 году. Ожидается, что научно-образовательный комплекс «СахалинTech», станет символом инновационного образования и науки и откроет свои двери для студентов, преподавателей и научных сотрудников уже в 2026 году.
— А как обстоят дела с интеллектуальным наполнения будущего храма науки?
— В Южно-Сахалинске идет активная работа над проектом нового кампуса «СахалинTech». Недавно стартовала вторая стратегическая сессия, темой обсуждения стала роль кампуса «СахалинTech» в подготовке кадров и технологий для экономики океана, включая такие направления как рыбопромышленная отрасль, марикультура и карбоновый полигон.
Сегодня в центре внимания — направление «Экономика океана». Участники сессии активно обсуждают вопросы, связанные с подготовкой специалистов для рыбопромышленной отрасли: какие кадры необходимы, какого уровня и в каком объеме следует их готовить в рамках университета.
Работа идет в нескольких группах, каждая из которых занимается своей областью: «Энергетика: реализация научно-технологической повестки», «Экономика океана: образовательная программа университета», «Экономика океана: научно-технологическая повестка региона», «Развитие транспортно-логистического комплекса макрорегиона» и «Социокультурное пространство кампуса „СахалинTech“/АТР“. Напомню, что в октябре успешно прошла первая стратегическая сессия, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с энергетической отраслью, включая базовую и новую энергетику, а также водород.