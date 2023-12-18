Неопознанные летающие объекты заметили новосибирцы в ночном небе

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Published Сегодня, 00:22
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Updated Сегодня, 19:46
Странные светящиеся точки в ночном небе напугали новосибирцев. Неопознанные объекты летели в один ряд на восток. Об этом рассказала читательница Atas.Info и поделилась фотографией, сделанной в Искитимском районе Новосибирской области.
«Нет предположений, что это. Летели ровно, будто запрограммированные», — прокомментировала женщина.
Подобная траектория движения не характерна для космических объектов. Скорее всего «неопознанное» явление — спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX. Недавно похожие объекты были замечены в соседнем Кузбассе.