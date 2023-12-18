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Объекты заметили в ночь на 19 декабря

Неопознанные летающие объекты заметили новосибирцы в ночном небе

18 декабря 2023, 00:22
Фото: читательница Atas.Info
Объекты заметили в ночь на 19 декабря

«НЛО» в небе над Новосибирском заметили ночью 19 декабря

В ночь с 18 на 19 декабря в небе над Новосибирской областью заметили несколько светящихся точек, летевших в один ряд. Очевидцы боятся, что это могут быть беспилотники.

Странные светящиеся точки в ночном небе напугали новосибирцев. Неопознанные объекты летели в один ряд на восток. Об этом рассказала читательница Atas.Info и поделилась фотографией, сделанной в Искитимском районе Новосибирской области.

Объекты заметили в Искитимском районеОбъекты заметили в Искитимском районе
Объекты заметили в Искитимском районеОбъекты заметили в Искитимском районе
Объекты заметили в Искитимском районе
Фото: читательница Atas.Info
«Нет предположений, что это. Летели ровно, будто запрограммированные», — прокомментировала женщина.

Подобная траектория движения не характерна для космических объектов. Скорее всего «неопознанное» явление — спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX. Недавно похожие объекты были замечены в соседнем Кузбассе.

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