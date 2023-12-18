Неопознанные летающие объекты заметили новосибирцы в ночном небе

«НЛО» в небе над Новосибирском заметили ночью 19 декабря

В ночь с 18 на 19 декабря в небе над Новосибирской областью заметили несколько светящихся точек, летевших в один ряд. Очевидцы боятся, что это могут быть беспилотники.