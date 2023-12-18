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Внутренний двор НГУ, Новосибирский Академгородок.

НГУ строит новый корпус и общежитие на деньги выпускника

18 декабря 2023, 07:40
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Внутренний двор НГУ, Новосибирский Академгородок.
«На деньги нашего выпускника мы сейчас строим новый кампус физико-математической школы и общежитие» — рассказал Александр Люлько на пресс-конференции, посвященной итогам года НГУ в ТАСС.

Руководитель центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнёрами НГУ Александр Люлько рассказал, что новый кампус физико-математической школы и общежитие университет строит на деньги выпускника.

Также за счет федеральных средств строится корпус поточных аудиторий с библиотекой, корпус института медицины и психологии и научно-исследовательский корпус. Проект курируется президентом РФ и премьер-министром.

Летом 2024 года корпуса первой очереди — физико-математической школы и общежития уже будут сданы. Вторая очередь будет сдана весной 2025 года. Новые лаборатории и научно-образовательные центры будут создаваться с новыми партнерами, в частности с лидирующей российской биотехнологической компанией «Генериум».

Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
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Из-за отсутствия отопления студенты НГУ ночевали в университете вместо общежития.

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#Новосибирск#Новосибирская область#НГУ#Ольга Храмушкина#Высшее образование
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