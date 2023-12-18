НГУ строит новый корпус и общежитие на деньги выпускника

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Руководитель центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнёрами НГУ Александр Люлько рассказал, что новый кампус физико-математической школы и общежитие университет строит на деньги выпускника.
Также за счет федеральных средств строится корпус поточных аудиторий с библиотекой, корпус института медицины и психологии и научно-исследовательский корпус. Проект курируется президентом РФ и премьер-министром.
Летом 2024 года корпуса первой очереди — физико-математической школы и общежития уже будут сданы. Вторая очередь будет сдана весной 2025 года. Новые лаборатории и научно-образовательные центры будут создаваться с новыми партнерами, в частности с лидирующей российской биотехнологической компанией «Генериум».
Из-за отсутствия отопления студенты НГУ ночевали в университете вместо общежития.