НГУ строит новый корпус и общежитие на деньги выпускника

Летом 2024 года корпуса первой очереди — физико-математической школы и общежития уже будут сданы. Вторая очередь будет сдана весной 2025 года. Новые лаборатории и научно-образовательные центры будут создаваться с новыми партнерами, в частности с лидирующей российской биотехнологической компанией «Генериум».