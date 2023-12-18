Новогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Такой зарплатой называют финальную в году выплату. Служит она в качестве меры поощрения для сотрудников по итогам 12 месяцев. Также ее называют годовой премией. Название «тринадцатая» за ней закрепилось из советских времен. Нормируется она статьей 191 ТК РФ.
Исходя из названия, понятно, что 13 зарплата начисляется по итогам уходящего года — зарплата за все 12 месяцев выплачена, и следующую за ними, дополнительную, именуют 13-й. Многие работодатели начисляют её на карту или дарят в конвертах вместе с основной зарплатой за ноябрь.
В некоторых компаниях принято дарить в сам Новый год или в последний рабочий день декабря. Также её могут начислить во время праздничного корпоратива — всё зависит от порядков в той или иной организации.
Некоторые структуры также поощряют своих сотрудников в январе.
Годовая премия зачастую равна размеру ежемесячного дохода. Отметим, что каждая компания оставляет за собой право выплаты или невыплаты последней зарплаты. Законодательством она никак не закреплена. Также в нормативных актах не установлен порядок выплаты — это также остается на усмотрение работодателя.
Спешим вас огорчить, также нет и единой формулы для расчета дополнительной заработной платы. Обычно она закреплена в корпоративных актах или в трудовом договоре.
В зависимости от структуры существуют разные методики расчета 13 зарплаты. В коммерческих и бюджетных учреждениях может применяться следующее:
Выплачивается фиксированная величина. При этом отдельные сотрудники могут получить дополнительные бонусы. Размер работодатель определяет сам.
Начисляется доля от оклада. От «белой» зарплаты сотрудника берется процент, размер которого выплачивается вместе с основной частью зарплаты.
Для выплаты берется в расчет среднегодовой заработок.
Во многих учреждениях 13 зарплату выплачивают в размере среднегодового заработка. Чтобы понять, какая сумма вам положена в конце года, советуем обратиться к формуле:
Премирование от среднегодового дохода + денежное вознаграждение, предоставляемое за трудовой стаж
Если же в трудовом договоре указана 13 зарплата в размере определенного процента от оклада, то новогоднюю выплату можно рассчитать разными способами.
Следует сложить всю полученную за год зарплату в размере величины окладов. Полученную сумму необходимо разделить на количество всех рабочих дней, а полученную цифру умножить на 22.
В упрощенном варианте вы можете взять совокупную зарплату за 12 месяцев. Это число стоит поделить на 12 месяцев.
Если компанией закреплен конкретный процент для 13 зарплаты, то сумму оклада следует умножить на этот процент.
Обратите внимание, что рассчитанная бухгалтером зарплата не пойдет в полном размере сразу вам в карман. Новогодняя зарплата облагается налогами, как и другие выплаты. Из итоговой сумму вычитается НДФЛ в размере 13%. Для того, чтобы узнать, сколько рублей уйдут в счет НДФЛ, нужно сумму премии умножить на 13.
Также праздничная премия облагается всеми видами страховых взносов. Например, пенсионным или медицинским, страхованием от несчастных случаев или по временной нетрудоспособности.
Законодательно премия перед Новым годом для работников частных компаний не предусмотрена. И, как мы уже сказали ранее, она выплачивается на усмотрение руководства. Даже если начальник принимает решение о предоставлении выплаты, он также может по своему усмотрению лишить премии некоторым сотрудников.
Бюджетники также премируются по решению руководства того или иного учреждения. Учителям зачастую выплачивают 13 зарплату, она, как правило, оговаривается в трудовом договоре.
Новогодняя премия полагается и врачам — вероятность ее получения зависит от квалификации специалиста.
Пожилым людям гарантируется 13 пенсия. Она осуществляется в декабре автоматически. Для получения такой выплаты нет необходимости подавать заявление или проходить дополнительные процедуры. Сумма будет переведена на банковский счет получателя, который указан в пенсионном фонде.
Бойцы СВО могут рассчитывать на получение 13 зарплаты. Она регламентируется Приказом №1010. Размер новогодних премий равен окладу. Кстати, получить 13 зарплату могут не только участники боевых действий, но и сотрудники военных подразделений.
Праздничная выплата начисляется в соответствии с определенными расчетными коэффициентами, которые зависят от звания. Так, например, лейтенантам и капитанам полагает повышающий коэффициент до 3. Чем выше звание, тем больше этот коэффициент.
В декабре все военнослужащие получат зарплату в размере 195 тысяч рублей. Вместе с ней мобилизованным также положена 13 зарплата. Но в случае военнослужащих это называется денежным довольствием. Для мобилизованных размер этого довольствия также зависит от звания.
При этом из полной суммы вычитается подоходный налог, который можно платить из меньшей части своей зарплаты. Социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не будет им облагаться.