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Published Сегодня, 07:18

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13 зарплата положена не всем

Новогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата

18 декабря 2023, 07:18
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
13 зарплата положена не всем

Стало известно, кому выплатят 13-ю зарплату в 2023 году

Термин «тринадцатая зарплата» закрепился в нашей стране еще со времен Советского союза. Это практика начисления двойной зарплаты в декабре по итогам года. Ее начисляют в качестве подарка или поощрения за работу. Однако положена она не всем. Рассказываем, кто и как может ее получить.

13 зарплата в декабре — всё что нужно знать

Что такое 13 зарплата?

Такой зарплатой называют финальную в году выплату. Служит она в качестве меры поощрения для сотрудников по итогам 12 месяцев. Также ее называют годовой премией. Название «тринадцатая» за ней закрепилось из советских времен. Нормируется она статьей 191 ТК РФ.

Юридически разрешены следующие виды поощрения сотрудников:

  • Объявление благодарности;
  • Вручение грамоты или сертификата;
  • Награждение денежной премией;
  • Получение ценного подарка.
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Когда происходят выплаты

Исходя из названия, понятно, что 13 зарплата начисляется по итогам уходящего года — зарплата за все 12 месяцев выплачена, и следующую за ними, дополнительную, именуют 13-й. Многие работодатели начисляют её на карту или дарят в конвертах вместе с основной зарплатой за ноябрь.

В некоторых компаниях принято дарить в сам Новый год или в последний рабочий день декабря. Также её могут начислить во время праздничного корпоратива — всё зависит от порядков в той или иной организации.

Некоторые структуры также поощряют своих сотрудников в январе.

13 зарплата обычно начисляется вместе с основной13 зарплата обычно начисляется вместе с основной
13 зарплата обычно начисляется вместе с основной
Фото: Photobank Ura Media

Как начисляется 13 зарплата

Годовая премия зачастую равна размеру ежемесячного дохода. Отметим, что каждая компания оставляет за собой право выплаты или невыплаты последней зарплаты. Законодательством она никак не закреплена. Также в нормативных актах не установлен порядок выплаты — это также остается на усмотрение работодателя.

Спешим вас огорчить, также нет и единой формулы для расчета дополнительной заработной платы. Обычно она закреплена в корпоративных актах или в трудовом договоре.

13 зарплату принято выплачивать следующим работникам:

  • Госслужащим
  • Бюджетникам (врачам, учителям и т. д.)
  • Специалистам на предприятиях.
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Как начислить 13 зарплату:

  1. На отдельного сотрудника начальство издает приказ о поощрении, в котором прописываются сроки выплаты;
  2. Точную сумму выплаты рассчитывает бухгалтер;
  3. После внесения итоговой суммы в бухучет, премия выдается на карту работнику.

 

Рассчитать новогоднюю зарплату

Методики расчета

В зависимости от структуры существуют разные методики расчета 13 зарплаты. В коммерческих и бюджетных учреждениях может применяться следующее:

Выплачивается фиксированная величина. При этом отдельные сотрудники могут получить дополнительные бонусы. Размер работодатель определяет сам.

Начисляется доля от оклада. От «белой» зарплаты сотрудника берется процент, размер которого выплачивается вместе с основной частью зарплаты.

Для выплаты берется в расчет среднегодовой заработок.

13 зарплата может начисляться разными способами13 зарплата может начисляться разными способами
13 зарплата может начисляться разными способами
Фото: Midjourney

Калькулятор 13 зарплаты

Во многих учреждениях 13 зарплату выплачивают в размере среднегодового заработка. Чтобы понять, какая сумма вам положена в конце года, советуем обратиться к формуле:

Премирование от среднегодового дохода + денежное вознаграждение, предоставляемое за трудовой стаж

Если же в трудовом договоре указана 13 зарплата в размере определенного процента от оклада, то новогоднюю выплату можно рассчитать разными способами.

Вариант 1

Следует сложить всю полученную за год зарплату в размере величины окладов. Полученную сумму необходимо разделить на количество всех рабочих дней, а полученную цифру умножить на 22.

Вариант 2

В упрощенном варианте вы можете взять совокупную зарплату за 12 месяцев. Это число стоит поделить на 12 месяцев.

Вариант 3

Если компанией закреплен конкретный процент для 13 зарплаты, то сумму оклада следует умножить на этот процент.

Обложение 13 зарплаты налогами

Обратите внимание, что рассчитанная бухгалтером зарплата не пойдет в полном размере сразу вам в карман. Новогодняя зарплата облагается налогами, как и другие выплаты. Из итоговой сумму вычитается НДФЛ в размере 13%. Для того, чтобы узнать, сколько рублей уйдут в счет НДФЛ, нужно сумму премии умножить на 13.

Также праздничная премия облагается всеми видами страховых взносов. Например, пенсионным или медицинским, страхованием от несчастных случаев или по временной нетрудоспособности.

13 зарплата облагается налогами13 зарплата облагается налогами
13 зарплата облагается налогами
Фото: Николай Русанов / 1MI

Кому положена 13 зарплата

Зарплата для работников коммерческих структур

Законодательно премия перед Новым годом для работников частных компаний не предусмотрена. И, как мы уже сказали ранее, она выплачивается на усмотрение руководства. Даже если начальник принимает решение о предоставлении выплаты, он также может по своему усмотрению лишить премии некоторым сотрудников.

К ним могут относиться:

  • Сотрудники, регулярно нарушающие дисциплину, распорядок рабочего дня;
  • Работники, не выполнившие план — за исключением случаев, в которых играла роль уважительная причина. При этом все показатели заранее должны быть оговорены с сотрудниками;
  • Матери и отцы в декрете — такие специалисты не принимают активное участие в рабочем процессе;
  • Сотрудники, допустившие серьезную ошибку в работе, которая повлекла финансовые убытки или юридические неприятности.

Новогодняя зарплата бюджетникам

Бюджетники также премируются по решению руководства того или иного учреждения. Учителям зачастую выплачивают 13 зарплату, она, как правило, оговаривается в трудовом договоре.

Новогодняя премия полагается и врачам — вероятность ее получения зависит от квалификации специалиста.

Выплаты пенсионерам

Пожилым людям гарантируется 13 пенсия. Она осуществляется в декабре автоматически. Для получения такой выплаты нет необходимости подавать заявление или проходить дополнительные процедуры. Сумма будет переведена на банковский счет получателя, который указан в пенсионном фонде.

 

Выплаты для участников СВО — положено ли праздничное довольствие

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13 зарплата военнослужащим

Бойцы СВО могут рассчитывать на получение 13 зарплаты. Она регламентируется Приказом №1010. Размер новогодних премий равен окладу. Кстати, получить 13 зарплату могут не только участники боевых действий, но и сотрудники военных подразделений.

Праздничная выплата начисляется в соответствии с определенными расчетными коэффициентами, которые зависят от звания. Так, например, лейтенантам и капитанам полагает повышающий коэффициент до 3. Чем выше звание, тем больше этот коэффициент.

Новогодняя выплата для мобилизованных

В декабре все военнослужащие получат зарплату в размере 195 тысяч рублей. Вместе с ней мобилизованным также положена 13 зарплата. Но в случае военнослужащих это называется денежным довольствием. Для мобилизованных размер этого довольствия также зависит от звания.

При этом из полной суммы вычитается подоходный налог, который можно платить из меньшей части своей зарплаты. Социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не будет им облагаться.

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#Новосибирск#Выплаты#Россия#СВО#Налоги#Финансы#Расчет#Алина Гурицкая#Мобилизация#13 зарплата#Годовая премия#Выплаты и пособия
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