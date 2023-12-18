Новогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата

Стало известно, кому выплатят 13-ю зарплату в 2023 году

Термин «тринадцатая зарплата» закрепился в нашей стране еще со времен Советского союза. Это практика начисления двойной зарплаты в декабре по итогам года. Ее начисляют в качестве подарка или поощрения за работу. Однако положена она не всем. Рассказываем, кто и как может ее получить.

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