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За новосибирца не стали голосовать

Новосибирец в облике солиста Rammstein не впечатлил жюри музыкального шоу

18 декабря 2023, 04:45
Фото: телешоу «Ярче звёзд»
За новосибирца не стали голосовать
Участник шоу из Новосибирска исполнил хит группы Rammstein в образе Тилля Линдеманна на шоу «Ярче звёзд».

На сцене телешоу «Ярче звёзд» выступил певец из Новосибирска. 34-летний Михаил Гунбин исполнил хит группы Rammstein в образе Тилля Линдеманна. Члены жюри не оценили преображение сибиряка и он не получил ни одного голоса.

Фото: телешоу «Ярче звёзд»

Выступать перед широкой аудиторией для Михаила было обычным делом, поэтому он чувствовал себя комфортно на сцене и не испытывал нервозности. Тем более он был вдохновлен своим образом.

«Жюри ожидало большего перевоплощения, а мой вокал и немецкое произношение не были оценены по достоинству. Но это мое мнение», — подытожил участник.
Музыкант из Новосибирска выступит в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ
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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Музыка#Певец#Rammstein
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