Новосибирец в облике солиста Rammstein не впечатлил жюри музыкального шоу

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
На сцене телешоу «Ярче звёзд» выступил певец из Новосибирска. 34-летний Михаил Гунбин исполнил хит группы Rammstein в образе Тилля Линдеманна. Члены жюри не оценили преображение сибиряка и он не получил ни одного голоса.
Выступать перед широкой аудиторией для Михаила было обычным делом, поэтому он чувствовал себя комфортно на сцене и не испытывал нервозности. Тем более он был вдохновлен своим образом.
«Жюри ожидало большего перевоплощения, а мой вокал и немецкое произношение не были оценены по достоинству. Но это мое мнение», — подытожил участник.