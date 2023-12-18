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Яйца в Новосибирске подешевеют после Нового года

Новосибирцам сообщили, когда подешевеют яйца

18 декабря 2023, 13:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Яйца в Новосибирске подешевеют после Нового года

Яйца в Новосибирской области подешевеют после Нового года

Стало известно, когда в новосибирских магазинах упадут цены на куриные яйца. Сейчас их средняя стоимость превышает 121 рубль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, ждать дешевых яиц придется только в следующем году. Постепенное снижение начнется после Нового года.

«Мы сможем наблюдать снижение цен после Нового года. Они стабилизируются благодаря договоренности с торговыми сетями», — заявил Дмитрий Леонов.

Кроме того, яйца " упадут " в цене благодаря открытию импорта из Турции и Ирана. Решением Совета Евразийской экономической комиссии соответствующие пошлины «обнулят» с 1 января по 30 июня 2024 года. После этого продукт может появиться на российских прилавках через они недели.

Рост цен на куриные яйца фиксируется на протяжении всего года. Осенью они подорожали до 120 рублей и выше.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Цены#Продукты#Александр Ляхов#Яйца#Икра куриная — что происходит с яйцами в 2023 году
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