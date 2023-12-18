Новосибирцам сообщили, когда подешевеют яйца

Кроме того, яйца " упадут " в цене благодаря открытию импорта из Турции и Ирана. Решением Совета Евразийской экономической комиссии соответствующие пошлины «обнулят» с 1 января по 30 июня 2024 года. После этого продукт может появиться на российских прилавках через они недели.