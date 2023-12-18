Новосибирцам сообщили, когда подешевеют яйца

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, ждать дешевых яиц придется только в следующем году. Постепенное снижение начнется после Нового года.
«Мы сможем наблюдать снижение цен после Нового года. Они стабилизируются благодаря договоренности с торговыми сетями», — заявил Дмитрий Леонов.
Кроме того, яйца " упадут " в цене благодаря открытию импорта из Турции и Ирана. Решением Совета Евразийской экономической комиссии соответствующие пошлины «обнулят» с 1 января по 30 июня 2024 года. После этого продукт может появиться на российских прилавках через они недели.
Рост цен на куриные яйца фиксируется на протяжении всего года. Осенью они подорожали до 120 рублей и выше.