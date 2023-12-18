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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Не все любят праздник

Новосибирцы назвали самые нелюбимые дела перед Новым годом

18 декабря 2023, 04:21
Фото: Midjourney
Не все любят праздник
Новосибирцы рассказали, что им не нравится делать перед наступлением Нового года. Опрос провела команда сервиса SuperJob.

Результаты исследования показали, что 13% опрошенных не любят тратить время на приготовление новогоднего ужина. Еще 9% жителей Новосибирска раздражает процесс уборки. Около 8% респондентов не выносят предновогоднюю суету и спешку. Еще 7% не радуются выбору и упаковке подарков.

Также есть те, кому не нравится покупать продукты для новогоднего стола (7%) или тратить много денег в праздники (5%). Кроме того, 2% опрошенных не испытывают удовольствия от украшения дома или елки. Также 1% участников опроса отметили, что они испытывают негативные эмоции от ожидания праздника, прихода гостей и необходимости поздравлять всех.

Тем не менее, 32% жителей Сибири получают удовольствие от подготовки к празднику. А вот 2% опрошенных не готовятся и не отмечают Новый год вовсе.

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#Общество#Новосибирск#Новый год#Эмилия Губарева#Опрос
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