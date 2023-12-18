Новосибирцы назвали самые нелюбимые дела перед Новым годом

Также есть те, кому не нравится покупать продукты для новогоднего стола (7%) или тратить много денег в праздники (5%). Кроме того, 2% опрошенных не испытывают удовольствия от украшения дома или елки. Также 1% участников опроса отметили, что они испытывают негативные эмоции от ожидания праздника, прихода гостей и необходимости поздравлять всех.