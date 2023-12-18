Самый короткий день в году: когда новосибирцам ждать зимнего солнцестояния

В конце года новосибирцев также ожидает удивительное астрономическое явление — будет наблюдаться пик активности метеорного потока Урсиды. Зона наблюдения будет доступна на всей территории России, но лучше всего — на Севере. За один час можно будет увидеть до 10 метеоров, или падающих звезд, как их называют в народе. Однако для удачного наблюдения должна быть ясная погода.