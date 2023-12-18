Самый короткий день в году: когда новосибирцам ждать зимнего солнцестояния

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Зимним солнцестоянием в народе называют дату наступления астрономической зимы. Это то время, когда световой день становится самым коротким. Астрономическая дата зимнего солнцестояния в 2023 году придется на 22 декабря.
«22 декабря 2023 года в 10 часов утра по местному времени наступит астрономическая зима, день зимнего солнцестояния. В этот день высота Солнца над горизонтом будет минимальной», — рассказал Atas.Info специалист Большого Новосибирского планетария, член совета новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Зимнее солнцестояние связано с движением Солнца по небесной сфере через соответствующую точку, максимально удаленную от небесного экватора в Южном полушарии. Этот день традиционно является самым коротким в году.
22 декабря Солнце к полудню будет наблюдаться на уровне 11 градусов над горизонтом. При этом в Южном полушарии светило взойдет высоко в небе. «После зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается, что означает приближение весеннего тепла», — отметил Олег Кашин.
Световой день 22 декабря продлится всего семь часов, после чего светлая часть суток начнет прибывать. Уже первого января световой день будет длиться примерно 7 часов 8 минут.
В конце года новосибирцев также ожидает удивительное астрономическое явление — будет наблюдаться пик активности метеорного потока Урсиды. Зона наблюдения будет доступна на всей территории России, но лучше всего — на Севере. За один час можно будет увидеть до 10 метеоров, или падающих звезд, как их называют в народе. Однако для удачного наблюдения должна быть ясная погода.