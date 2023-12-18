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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря

Самый короткий день в году: когда новосибирцам ждать зимнего солнцестояния

18 декабря 2023, 07:13
Фото: StarWalk
Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря

Зимнее солнцестояние в Новосибирске наступит 22 декабря

В декабре произойдет одно из главных астрономических событий — зимнее солнцестояние. Оно ознаменует собой начало астрономической зимы.

Что такое солнцестояние и когда его ждать

Зимним солнцестоянием в народе называют дату наступления астрономической зимы. Это то время, когда световой день становится самым коротким. Астрономическая дата зимнего солнцестояния в 2023 году придется на 22 декабря.

«22 декабря 2023 года в 10 часов утра по местному времени наступит астрономическая зима, день зимнего солнцестояния. В этот день высота Солнца над горизонтом будет минимальной», — рассказал Atas.Info специалист Большого Новосибирского планетария, член совета новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
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Зимнее солнцестояние связано с движением Солнца по небесной сфере через соответствующую точку, максимально удаленную от небесного экватора в Южном полушарии. Этот день традиционно является самым коротким в году.

22 декабря Солнце к полудню будет наблюдаться на уровне 11 градусов над горизонтом. При этом в Южном полушарии светило взойдет высоко в небе. «После зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается, что означает приближение весеннего тепла», — отметил Олег Кашин.

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Сколько будет длиться день 22 декабря

Световой день 22 декабря продлится всего семь часов, после чего светлая часть суток начнет прибывать. Уже первого января световой день будет длиться примерно 7 часов 8 минут.

Что еще ожидать в декабре

В конце года новосибирцев также ожидает удивительное астрономическое явление — будет наблюдаться пик активности метеорного потока Урсиды. Зона наблюдения будет доступна на всей территории России, но лучше всего — на Севере. За один час можно будет увидеть до 10 метеоров, или падающих звезд, как их называют в народе. Однако для удачного наблюдения должна быть ясная погода.

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#Общество#Наука#Солнце#Астрономия#Солнцестояние#Александр Ляхов
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