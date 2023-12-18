Новый каток открылся в парке «Арена» у ЛДС в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Покататься на коньках можно будет с 11:00 до 22:00 в будние дни, а также в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.
Стоимость проката для взрослых составит 200 рублей, для детей — 100 рублей. Дети до 7 лет и пенсионеры в будние дни могут кататься бесплатно.
Также нужно будет заплатить 100 рублей за аренду кабинки и 50 рублей за прокат держателя для ребенка, если это необходимо.
Напомним, что ранее в Новосибирске открылся самый большой каток у стадиона «Спартак».