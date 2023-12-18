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Каток открыт

Новый каток открылся в парке «Арена» у ЛДС в Новосибирске

18 декабря 2023, 09:56
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Каток открыт
В Новосибирске открыли каток в парке «Арена», о чем рассказала вице-мэр Анна Терешкова в своем ТГ-канале.

Покататься на коньках можно будет с 11:00 до 22:00 в будние дни, а также в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Стоимость проката для взрослых составит 200 рублей, для детей — 100 рублей. Дети до 7 лет и пенсионеры в будние дни могут кататься бесплатно.

Также нужно будет заплатить 100 рублей за аренду кабинки и 50 рублей за прокат держателя для ребенка, если это необходимо.

Напомним, что ранее в Новосибирске открылся самый большой каток у стадиона «Спартак».

Самый большой каток на стадионе «Спартак» откроется в Новосибирске 14 декабря
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Каток#Парк "Арена"
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