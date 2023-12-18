Открылось кровотечение: живодер сбросил собаку с 5 этажа в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:32
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Все случилось в поселке Октябрьский, в микрорайоне Светлый на улице Согласия, 4. Там мужчина выбросил собаку с пятого этажа.
Один из очевидцев первой нашла еле живое травмированное животное и доставила его в ветклинику. При обследовании было обнаружено, что у собаки сломаны лапы и есть внутреннее кровотечение в брюшной полости.
Новосибирцы требуют наказания для живодера, отказавшегося от собаки таким жестоким способом, и считают необходимым привлечь его к уголовной ответственности.