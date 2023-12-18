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Животное пострадало

Открылось кровотечение: живодер сбросил собаку с 5 этажа в Новосибирске

18 декабря 2023, 02:32
Фото: Midjourney
Животное пострадало

Живодер из Новосибирска сбросил собаку с балкона 5 этажа

В Новосибирске мужчина избавился от собаки, выбросив ее с пятого этажа балкона. Об этом сообщили в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Все случилось в поселке Октябрьский, в микрорайоне Светлый на улице Согласия, 4. Там мужчина выбросил собаку с пятого этажа.

Один из очевидцев первой нашла еле живое травмированное животное и доставила его в ветклинику. При обследовании было обнаружено, что у собаки сломаны лапы и есть внутреннее кровотечение в брюшной полости.

Новосибирцы требуют наказания для живодера, отказавшегося от собаки таким жестоким способом, и считают необходимым привлечь его к уголовной ответственности.

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#Происшествия#Новосибирск#Собака#Эмилия Губарева#Балкон#Очевидцы
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