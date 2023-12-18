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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В холодное время года важно потреблять большое количество витаминов

Питание в холодное время года: укрепляем иммунитет и предотвращаем простуду

18 декабря 2023, 15:26
Фото: Антон Засимов / 1MI
В холодное время года важно потреблять большое количество витаминов

Новосибирский врач рассказал, какие продукты следует есть в холодное время года

Правильно подобранные продукты — ключ к поддержанию здоровья зимой. Новосибирский терапевт Алла Сидоренко рассказывает, что следует добавить в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет.

Необходимые продукты для здоровья и энергии

Ягоды и цитрусовые

В холодное время года наш организм особенно нуждается в витаминах, и цитрусовые фрукты, такие как апельсины, мандарины и грейпфруты, становятся настоящими сокровищами. Они богаты витамином C, который способствует укреплению иммунитета, защите от простуд и поддержанию бодрости в течение дня.

«Цитрусовые — отличный выбор для зимы. В них содержится не только витамин C, но и антиоксиданты, которые помогут бороться с вирусами и сохранять кожу здоровой в условиях низких температур. Фрукты также необходимы в период недостатка солнечного света», — отмечает врач-терапевт из Новосибирска Алла Сидоренко.
Потребляйте больше ягод и цитрусовыхПотребляйте больше ягод и цитрусовых
Потребляйте больше ягод и цитрусовых
Фото: 1MI

На зиму также следует готовить замороженные ягоды (учтите это при сборе следующего урожая). Доктора рекомендуют потреблять большое количество клюквы, шиповника и малины. Их можно есть просто так, сделать варенье или добавить в чай.

 

Красные овощи и фрукты

Красные овощи и фрукты, такие как помидоры, гранаты и яблоки, обогащены антиоксидантами и полезными витаминами, отмечает медик. Они не только придают яркий цвет вашему столу, но и поддерживают сердечно-сосудистую систему, укрепляют костную ткань и способствуют хорошему пищеварению.

Рекомендуется потреблять больше красных продуктовРекомендуется потреблять больше красных продуктов
Рекомендуется потреблять больше красных продуктов
Фото: Антон Засимов / 1MI

Плоды красных цветов содержат витамин А, С и калий, что положительно влияет на кровяное давление и общее состояние организма.

Кроме того, можно употреблять и другие красные продукты — например, рыбу: лосось, горбушу, форель, кету и другие виды.

 

Горячие и витаминные напитки

Чай с имбирем и медом

Одним из самых приятных аспектов холодного времени года является возможность наслаждаться горячими напитками. Чай с имбирем и медом — отличный выбор для тех, кто желает не только насладиться ароматом и вкусом, но и получить ряд полезных свойств.

Пейте больше чаяПейте больше чая
Пейте больше чая
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI

Имбирь известен своими противовоспалительными и противомикробными свойствами. Он способствует укреплению иммунитета и согревает организм.

Мед является естественным антисептиком и богат витаминами и минералами. Он помогает бороться с простудами и улучшает общее состояние организма.

Горячий шоколад с кокосовым маслом

Погружение в уют и наслаждение холодными вечерами часто ассоциируется с горячим шоколадом. В этом варианте добавление кокосового масла придаст напитку не только богатый вкус, но и дополнительную пользу для здоровья.

Набраться сил поможет кокосовое маслоНабраться сил поможет кокосовое масло
Набраться сил поможет кокосовое масло
Фото: Анна Лузина / 1MI

Кокосовое масло богато жирными кислотами, которые способствуют улучшению общего здоровья. Оно также может поддерживать иммунитет и повышать энергию, отмечает Сидоренко.

 

Полезные при болезни продукты

Орехи и семена

С наступлением холодов приходит и сезон простуд. В этот период рекомендуется не только обильное питье, но и лакомства в виде орехов. Орехи и семена — настоящий кладезь полезных веществ. Богатые омега-3 жирными кислотами, они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Также в них содержится цинк, железо и магний, важные минералы для иммунитета.

«Орехи и семена — это натуральный энергетик. Они являются источником витаминов группы В, которые необходимы для поддержания высокого уровня энергии и восстановления организма после физических нагрузок», — поясняет врач.
Для иммунитета полезны орехиДля иммунитета полезны орехи
Для иммунитета полезны орехи
Фото: Кристина Семенчук / 1MI

При первых симптомах ОРВИ или гриппа побалуйте себя орехами. Медики рекомендуют обратить внимание на грецкие орехи, миндаль, кедровые орехи, фундук. Самым полезным станет каштан. Он богат витаминами C и B, а также медью и марганцем.

 

Теплые каши и супы

В зимний период наш организм нуждается в дополнительном тепле. Теплые каши, такие как овсянка, гречка или киноа, становятся прекрасным источником энергии и медленных углеводов. Супы или, например, тушеные овощи поддерживают необходимый уровень жидкости в организме и обогащают витаминами.

«В холодное время особенно важно употреблять пищу, которая согревает. Теплые каши и блюда, приготовленные в кастрюле, помогут поддерживать нормальную терморегуляцию», — заключает врач-терапевт.
Обязательно употребляйте жидкие блюдаОбязательно употребляйте жидкие блюда
Обязательно употребляйте жидкие блюда
Фото: Photobank Ura Media

Следуя простым рекомендациям и включая разнообразные продукты в свой рацион, вы можете создать надежный щит для своего здоровья в холодное время года. Не забывайте об индивидуальных особенностях организма, прислушивайтесь к его потребностям, и, конечно же, не забывайте о врачебных консультациях.

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