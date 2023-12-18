Питание в холодное время года: укрепляем иммунитет и предотвращаем простуду

С наступлением холодов приходит и сезон простуд. В этот период рекомендуется не только обильное питье, но и лакомства в виде орехов. Орехи и семена — настоящий кладезь полезных веществ. Богатые омега-3 жирными кислотами, они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Также в них содержится цинк, железо и магний, важные минералы для иммунитета.