Площадку под мусороперерабатывающий комплекс «Правобережный» уменьшили в 3,5 раза

Алексей Колмаков уточнил, что на участке уже провели предпроектные геологические исследования. Специалисты пробурили девять скважин для последующего анализа строения грунта и грунтовых вод. По результатам исследований, водоносные слои находятся на глубине 16,5 — 17,5 метров. Над ними расположен слой суглинка мощностью более пяти метров — это естественная защита подземных вод. Основание участка будущего комплекса при этом будет выстлано герметичным противофильтрационным экраном, что обеспечит надежную защиту почвы.