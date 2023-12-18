Площадку под мусороперерабатывающий комплекс «Правобережный» уменьшили в 3,5 раза

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
Изначально комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) должен был разместиться на площади в 271 Га в Раздольненском сельсовете Новосибирского района. Сейчас участок предлагают сократить до 74 Га, чтобы обеспечить его удаленность от жилых домов и воды. Новое техническое задание начала рассматривать рабочая группа Технического экспертного совета при МинЖКХ региона.
Новый участок в 74 Га расположен на ровной поверхности в соответствии с требованиями санитарных правил, строительных нормативов и природоохранного законодательства, сообщил представитель концессионера МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрей Колмаков. Он уточнил, что расстояние до жилых домов в селе Плотниково составит 4,3 км, в селе Гусиный Брод — 3,5 км, Жеребцово — 3,6 км.
Санитарно-защитную зону установят в размере 1 000 метров до границы с зоной жилой застройки. Такие правила предписаны СанПиНом для комплексов мощностью от 40 тысяч тонн в год.
Алексей Колмаков уточнил, что на участке уже провели предпроектные геологические исследования. Специалисты пробурили девять скважин для последующего анализа строения грунта и грунтовых вод. По результатам исследований, водоносные слои находятся на глубине 16,5 — 17,5 метров. Над ними расположен слой суглинка мощностью более пяти метров — это естественная защита подземных вод. Основание участка будущего комплекса при этом будет выстлано герметичным противофильтрационным экраном, что обеспечит надежную защиту почвы.
«Важно при разработке проекта учесть не только глубину залегания грунтовых вод в период изысканий, но и возможность подъема грунтовых вод во время паводка и сильных дождей. Технические решения должны это учесть. Защита подземных вод является приоритетной задачей», — отметил председатель рабочей группы Технического экспертного совета доктор технических наук, профессор НГТУ Владимир Ларичкин.
Также будут проводиться дополнительные геологические изыскания, которые представят Техническому экспертному совету. К проектированию привлекут специализированные организации федерального уровня с большим опытом работы. Так, например, проектированием аналогичного комплекса «Левобережный» занимается «Институт проектирования экологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург). В портфеле организации проектная документация комплексов по обработке ТКО в в Московской области, Перми, Курске, Череповце и других городах.