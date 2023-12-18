Пропавшие в июле 2022 года отец и сын были замечены в новосибирских клиниках

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Как сообщает Поисковый отряд «Лиза Алерт» в июле 2022 года пропали Леонид Морозов 33 лет и 4-летний Артем Морозов. Оба из города Железногорск-Илимский Иркутской области.
Как сообщается в комментарии к сообщению о пропаже отца и сына, мама мальчика не видела ребенка с лета 2020 года. Тогда отец увез его в поездку на Байкал и не вернулся. После объявления в розыск, он прислал видео с доказательством, что с ребенком все хорошо.
Недавно появилась информация, что отец и сын были замечены в клиниках Новосибирска. Они могут находиться в Центральном или Заельцовском районах города.
Леонид Морозов объявлен в федеральный розыск по подозрению в похищении и убийстве малолетнего.
28-летний мужчина в темно-зеленых кроссовках пропал в декабре в Новосибирске.