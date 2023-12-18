Пропавшие в июле 2022 года отец и сын были замечены в новосибирских клиниках

Как сообщается в комментарии к сообщению о пропаже отца и сына, мама мальчика не видела ребенка с лета 2020 года. Тогда отец увез его в поездку на Байкал и не вернулся. После объявления в розыск, он прислал видео с доказательством, что с ребенком все хорошо.