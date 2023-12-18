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Отец и сын Морозовы пропали в июле 2022 года.

Пропавшие в июле 2022 года отец и сын были замечены в новосибирских клиниках

18 декабря 2023, 06:51
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирской области
Отец и сын Морозовы пропали в июле 2022 года.
По данным полиции Морозовы Леонид и Артём накануне посещали медицинские клиники в нашем городе и могут находиться в Заельцовском или Центральном районе Новосибирска.

Как сообщает Поисковый отряд «Лиза Алерт» в июле 2022 года пропали Леонид Морозов 33 лет и 4-летний Артем Морозов. Оба из города Железногорск-Илимский Иркутской области.

Как сообщается в комментарии к сообщению о пропаже отца и сына, мама мальчика не видела ребенка с лета 2020 года. Тогда отец увез его в поездку на Байкал и не вернулся. После объявления в розыск, он прислал видео с доказательством, что с ребенком все хорошо.

Недавно появилась информация, что отец и сын были замечены в клиниках Новосибирска. Они могут находиться в Центральном или Заельцовском районах города.

Леонид Морозов объявлен в федеральный розыск по подозрению в похищении и убийстве малолетнего.

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