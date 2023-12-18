Расстрельную должность главы департамента транспорта временно передали в женские руки

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Константин Васильев покинул пост 15 декабря после требований депутатов уволить банкира из мэрии. На его место временно пришла Олеся Богомазова, которая ранее занимала пост заместителя начальника. Об этом рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов в беседе с РБК Новосибирск.
Напомним, еще в ноябре депутаты горсовета Новосибирска обратились к мэру Анатолию Локтю с просьбой распрощаться с Константином Васильевым, который с октября 2021 года занимал кресло главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. К работе чиновника возникало много вопросов со стороны парламентариев и горожан. Ранее Atas.Info подробно рассказывал, за что его невзлюбили новосибирцы.
До работы в мэрии Васильев возглавлял правление банка «Акцепт». Кстати, он даже получил благодарность от президента Владимира Путина. В 2021 году грамоту «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» ему вручал губернатор Андрей Травников.