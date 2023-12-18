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Константина Васильева отстранили от должности 15 декабря

Расстрельную должность главы департамента транспорта временно передали в женские руки

18 декабря 2023, 08:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Константина Васильева отстранили от должности 15 декабря

И. о. главы департамента транспорта назначили в Новосибирске

После отстранения Константина Васильева от должности начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска назначен новый исполняющий обязанности. Им стала бывшая заместитель Васильева.

Константин Васильев покинул пост 15 декабря после требований депутатов уволить банкира из мэрии. На его место временно пришла Олеся Богомазова, которая ранее занимала пост заместителя начальника. Об этом рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов в беседе с РБК Новосибирск.

Напомним, еще в ноябре депутаты горсовета Новосибирска обратились к мэру Анатолию Локтю с просьбой распрощаться с Константином Васильевым, который с октября 2021 года занимал кресло главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. К работе чиновника возникало много вопросов со стороны парламентариев и горожан. Ранее Atas.Info подробно рассказывал, за что его невзлюбили новосибирцы.

До работы в мэрии Васильев возглавлял правление банка «Акцепт». Кстати, он даже получил благодарность от президента Владимира Путина. В 2021 году грамоту «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» ему вручал губернатор Андрей Травников.

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