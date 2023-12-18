Расстрельную должность главы департамента транспорта временно передали в женские руки

Напомним, еще в ноябре депутаты горсовета Новосибирска обратились к мэру Анатолию Локтю с просьбой распрощаться с Константином Васильевым, который с октября 2021 года занимал кресло главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. К работе чиновника возникало много вопросов со стороны парламентариев и горожан. Ранее Atas.Info подробно рассказывал, за что его невзлюбили новосибирцы.