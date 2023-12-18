Школьник оплатил проезд блогеру и получил 2 млн рублей — как сложилась его судьба

Она подошла к подростку и начала расспрашивать его, удивляясь такому поступку. Как выяснилось, мальчика звали Ваня, он живет только с мамой после смерти отца. Блогер была тронута его помощью и решила помочь ему, однако тот неожиданно вышел на остановке. Найти его было не сложно, ведь город маленький. Наталья узнала его адрес и приехала в гости, пишет КП-Новосибирск.