Школьник оплатил проезд блогеру и получил 2 млн рублей — как сложилась его судьба

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Блогер приехала в свой родной городок с маленьким сыном и столкнулась с неприятной ситуацией в автобусе. Наталья долго усаживала своего ребенка, а водитель уже начал нервничать, так как проезд был не оплачен. Позже сибирячка подошла к водителю рассчитаться, однако проезд за нее уже оплатил неизвестный школьник.
Она подошла к подростку и начала расспрашивать его, удивляясь такому поступку. Как выяснилось, мальчика звали Ваня, он живет только с мамой после смерти отца. Блогер была тронута его помощью и решила помочь ему, однако тот неожиданно вышел на остановке. Найти его было не сложно, ведь город маленький. Наталья узнала его адрес и приехала в гости, пишет КП-Новосибирск.
Она рассказала всю историю на своей странице в социальной сети, и в течение нескольких часов люди собрали для Вани 2 миллиона рублей. Часть этих денег была потрачена на ремонт и починку печки, а остальная сумма была сохранена.
Ваня сейчас учится на втором курсе в местном техникуме на специальности «повар-кондитер». У его семьи есть задумки, как потратить деньги, которые были собраны благодаря подписчикам Натальи. Он мечтает о своем собственном кафе, и его мать полностью его поддерживает.