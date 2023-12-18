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Школьник оплатил проезд

Школьник оплатил проезд блогеру и получил 2 млн рублей — как сложилась его судьба

18 декабря 2023, 02:25
Фото: atas.info
Школьник оплатил проезд
История Вани из маленького городка Камня-на-Оби Алтайского края стала настоящим рождественским чудом три года назад. Во время новогодних праздников, блогер-миллионер Наталья Мишина рассказала всей стране о добром школьнике из Алтая.

Блогер приехала в свой родной городок с маленьким сыном и столкнулась с неприятной ситуацией в автобусе. Наталья долго усаживала своего ребенка, а водитель уже начал нервничать, так как проезд был не оплачен. Позже сибирячка подошла к водителю рассчитаться, однако проезд за нее уже оплатил неизвестный школьник.

Она подошла к подростку и начала расспрашивать его, удивляясь такому поступку. Как выяснилось, мальчика звали Ваня, он живет только с мамой после смерти отца. Блогер была тронута его помощью и решила помочь ему, однако тот неожиданно вышел на остановке. Найти его было не сложно, ведь город маленький. Наталья узнала его адрес и приехала в гости, пишет КП-Новосибирск.

Она рассказала всю историю на своей странице в социальной сети, и в течение нескольких часов люди собрали для Вани 2 миллиона рублей. Часть этих денег была потрачена на ремонт и починку печки, а остальная сумма была сохранена.

Ваня сейчас учится на втором курсе в местном техникуме на специальности «повар-кондитер». У его семьи есть задумки, как потратить деньги, которые были собраны благодаря подписчикам Натальи. Он мечтает о своем собственном кафе, и его мать полностью его поддерживает.

Барби-блогер требует от бизнес-наставника из Новосибирска 1 млн рублей
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