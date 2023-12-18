Стала известна дата нового концерта певца SHAMANа в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) проведет новый концерт в Новосибирске 25 февраля в 19:00. Об этом сообщается в расписании гастролей певца. Мероприятие состоится на арене «Локомотив-Арена». Стоимость билетов варьируется от 1800 до 6000 рублей.
Это должен был быть третий концерт в столице Сибири, однако предыдущие два (14 и 15 декабря) он внезапно отменил по техническим причинам. Их перенесли на январь, но официально информация еще не подтверждена.
Отметим, что Шаман знаменит своими хитами «Я русский», «Встанем» и другими.