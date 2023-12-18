Стоимость проезда в маршрутке №43 подорожала до 45 рублей в Новосибирске

Маршрутка №43 является одной из самых популярных в Советском районе. Однако новосибирцы жалуются на нерегулярность маршрута. В ВК-группе «На обьГЭСе» администрация города объяснила, что лучше всего следить за движением этой маршрутки на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». Задержки в работе общественного транспорта связали с нехваткой персонала.