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Проезд подорожал

Стоимость проезда в маршрутке №43 подорожала до 45 рублей в Новосибирске

18 декабря 2023, 04:37
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Проезд подорожал
В Новосибирске с 15 декабря стоимость проезда на маршрутке №43, которая перевозит пассажиров от ОбьГЭС до микрорайона Щ, увеличилась на 5 рублей. Эту информацию передали жители Советского района в социальных сетях.

В маршрутках заранее были размещены объявления о повышении тарифа, где указывалось, что причина подорожания — увеличение цен на запчасти и топливо.

Раньше проезд от ОРМЗ до Общественного торгового центра стоил 40 рублей. Теперь же стоимость увеличилась до 45 рублей.

Маршрутка №43 является одной из самых популярных в Советском районе. Однако новосибирцы жалуются на нерегулярность маршрута. В ВК-группе «На обьГЭСе» администрация города объяснила, что лучше всего следить за движением этой маршрутки на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». Задержки в работе общественного транспорта связали с нехваткой персонала.

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