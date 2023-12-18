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Published Сегодня, 06:52

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Яйца продают поштучно

Дефицитные яйца продают в новосибирских магазинах поштучно

18 декабря 2023, 06:52
Фото: atas.info
Яйца продают поштучно
В новосибирских магазинах горожане заметили яйца, которые продавали поштучно. Об этом сообщили читатели Atas.info.

Ранее в супермаркетах пропали куриные яйца. Продавцы заявляли, что поставщики их просто не привозят. Это может быть связано с переоценкой товара. Цены на этот продукт резко поднялись. На полках можно найти десяток за 200 рублей.

На пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным также подняли вопрос о дефиците и подорожании яиц. Губернатор НСО Андрей Травников объяснил, что причиной данной ситуации является рыночная конъюнктура и желание производителей нажиться на ситуации.

«Наши производители вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом льготные кредиты они получили в полном объеме», — сказал Андрей Травников.

После шумихи покупатели заметили продажу яиц поштучно. Как сообщили читатели Atas.info, яйцо можно купить в пределах 9-10 рублей. Однако такая практика была всегда. Многие пенсионеры или студенты берут несколько яиц, вместо десятка. А этой осенью стало известно, что две птицефабрики собирались отказаться от выпуска данного продукта.

Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в Россию начнут поступать яйца из Азербайджана и Турции, примерно через две-три недели. Именно это и должно после Нового года скорректировать цены на продукт.

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