Дефицитные яйца продают в новосибирских магазинах поштучно

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Ранее в супермаркетах пропали куриные яйца. Продавцы заявляли, что поставщики их просто не привозят. Это может быть связано с переоценкой товара. Цены на этот продукт резко поднялись. На полках можно найти десяток за 200 рублей.
На пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным также подняли вопрос о дефиците и подорожании яиц. Губернатор НСО Андрей Травников объяснил, что причиной данной ситуации является рыночная конъюнктура и желание производителей нажиться на ситуации.
«Наши производители вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом льготные кредиты они получили в полном объеме», — сказал Андрей Травников.
После шумихи покупатели заметили продажу яиц поштучно. Как сообщили читатели Atas.info, яйцо можно купить в пределах 9-10 рублей. Однако такая практика была всегда. Многие пенсионеры или студенты берут несколько яиц, вместо десятка. А этой осенью стало известно, что две птицефабрики собирались отказаться от выпуска данного продукта.
Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в Россию начнут поступать яйца из Азербайджана и Турции, примерно через две-три недели. Именно это и должно после Нового года скорректировать цены на продукт.