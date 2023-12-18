Дефицитные яйца продают в новосибирских магазинах поштучно

После шумихи покупатели заметили продажу яиц поштучно. Как сообщили читатели Atas.info, яйцо можно купить в пределах 9-10 рублей. Однако такая практика была всегда. Многие пенсионеры или студенты берут несколько яиц, вместо десятка. А этой осенью стало известно, что две птицефабрики собирались отказаться от выпуска данного продукта.