В Новосибирске завершились довыборы в горсовет — кто лидирует

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Как сообщили в Избирательной комиссии Новосибирской области, явка на довыборы составила меньше 20%. На участках в округах №40 и №49 проголосовали 16,85% и 17,96% избирателей соответственно.
Пока наибольшее количество голосов по округу №40 получила Анастасия Андронова (59,09%) от партии «Единая Россия». Кроме нее, на довыборы по округу были зарегистрированы Елена Браун («Новые люди»). Андрей Щукин (Коммунисты России»), Дмитрий Грищенко («Российская партия пенсионеров»), Максим Егоров (КПРФ) и Евгений Кобзев (ЛДПР).
В округе №40 предварительно лидирует Александр Быковский («Единая Россия»), пока набирающий 50,62% голосов избирателей. Кроме него, участие в довыборах приняли Руслан Дудин («Новые люди»), Александр Липаткин («Коммунисты России»), Александр Баев («Российская партия пенсионеров»), Павел Подкользин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Владислав Рыков (ЛДПР), Сергей Сухоруков (КПРФ) и Александр Толкачев (самовыдвиженец).
Напомним, что результаты пока являются предварительными. Итоги политического мероприятия окончательно не подведены.