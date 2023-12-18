В Новосибирске завершились довыборы в горсовет — кто лидирует

Пока наибольшее количество голосов по округу №40 получила Анастасия Андронова (59,09%) от партии «Единая Россия». Кроме нее, на довыборы по округу были зарегистрированы Елена Браун («Новые люди»). Андрей Щукин (Коммунисты России»), Дмитрий Грищенко («Российская партия пенсионеров»), Максим Егоров (КПРФ) и Евгений Кобзев (ЛДПР).