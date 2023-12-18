За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году

Отказ от яиц не означает отказ от любимых салатов. Вместо того, чтобы добавлять яйца, экспериментируйте с альтернативами. Во-первых, куриное яйцо можно заменить перепелиное — к тому же, сейчас их стоимость находится примерно на одном уровне, последние могут даже обойтись дешевле. Новосибирские хозяйки также часто вместо яиц используют сыр.