За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В октябре во всех регионах России начала резка расти стоимость куриных яиц. Где-то она поднялась на 65%. В среднем цены на курятину поднялись на 21%, на яйца, или как их начали называть, куриную икру — на 45,9%.
Во время итоговой Прямой линии президент Владимир Путин затронул тему роста цен на яйца. Он отметил, что такая проблема действительно наблюдается. Это связано с растущим спросом на продукцию, за которым не поспевает производство.
«У нас идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок, в общем популярный у граждан. Я и сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять с утра сразу навернуть. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемов производства нет. Второе: вовремя не открыли импорт в должном объеме», — объяснил президент.
По его словам, правительство уже занимается решением этой проблемы. Страна уже договорилась об импорте продукции из Азербайджана и Турции. Задача по решению проблемы также поставлена в региональных администрациях. Владимир Путин принес извинения за работу правительства.
Цена на яйца в Новосибирской области выросли на 46%. Сейчас их стоимость в магазинах вроде «Пятерочка» и «Магнит» может достигать 150 рублей. Самый дешевый вариант, который можно найти в магазинах — десяток яиц категории С1 «Яркое утро» стоимостью 119 рублей. Яйца «Деревенские» этой же категории стоят 149 рублей. Стоимость десятка C0 варьируется от 109 до 139 рублей.
Как ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, причиной таких высоких цен является рыночная конъюнктура, а также желание производителей нажиться на нестабильной ситуации.
«Наши производители вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом льготные кредиты они получили в полном объеме», — прокомментировал глава региона.
Многие новосибирцы также стали замечать, что яйца даже начали продавать поштучно. Одно яйцо можно купить за 9-10 рублей, сообщают читатели Atas.Info. Однако такая практика существовала еще до «яичного кризиса». Малообеспеченные граждане, пенсионеры и раньше могли купить не десяток, а несколько яиц.
Отметим, что через две-три недели в Новосибирскую область начнут завозить продукцию из Азербайджана и Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Цены должны упасть перед самым Новым годом.
Хозяйки со всей России беспокоятся небывалым ростом цен на яйца, так как они — почти незаменимый продукт на столе, особенно новогоднем. Однако предприимчивые сибирячки уже знают, чем заместить этот продукт. Своими советами они поделились с Atas.Info.
Отказ от яиц не означает отказ от любимых салатов. Вместо того, чтобы добавлять яйца, экспериментируйте с альтернативами. Во-первых, куриное яйцо можно заменить перепелиное — к тому же, сейчас их стоимость находится примерно на одном уровне, последние могут даже обойтись дешевле. Новосибирские хозяйки также часто вместо яиц используют сыр.
«Я готовила многие салаты с сыром вместо яиц еще задолго до дефицита. Один из моих любимых салатов — гранатовый браслет. Его вкус нисколько не хуже, если вместо куриного белка использовать мягкий сыр — например, адыгейский. Он подойдет и для салатов вроде оливье, мимоза и других „майонезных“ блюд», — делится читательница Елена Колесникова.
Также для салатов можно использовать отварные бобовые культуры. По структуре они частично напоминают белок. Если вам все-таки не хватает яичного аромата, то блюдо можно приправить черной индийской солью. Запах вызван высоким содержанием сероводорода. Однако не следует обильно приправлять им салат, легко переборщить.
Заменить яйца в выпечке значительно легче. Во время приготовления можно использовать различные заменители яиц, такие как яблочное пюре, бананы или льняное семя. Эти ингредиенты придают тесту нужную текстуру и мягкость.
Также вместо яиц в выпечке можно использовать крахмал. Самый простой способ — смешать кукурузный крахмал и воду, вариант поинтереснее — смешать картофельное пюре и крахмал. Кроме того, некоторые хозяйки экспериментируют со смешиванием нутовой муки и овсяных хлопьев, замоченных в воде. Отличная альтернатива особенно для тех, кто придерживается вегетарианской диеты.
При приготовлении вторых блюд, таких как котлеты или бургеры, используйте киноа, картошку или грибы вместо яиц для связки ингредиентов.
«Когда я в первый раз использовала картошку, я даже не заметила разницы во вкусе. Готовила котлеты, фарш делала сама. И решила не добавлять яйцо, вместо этого растолкла картофель в пюре. Получились эдакие зразы. Теперь всегда так делаю», — рассказывает Елена Колесникова.
Майонез часто используется в приготовлении соусов и заправок. В его состав входит большое количество яиц, из-за чего цена на этот продукт также может вырасти. Вместо традиционной заправки попробуйте использовать греческий йогурт или авокадо.
«Майонез для русского человека неотъемлемая часть праздничных блюд, но можно же и другие рецепты пробовать, особенно если вы следите за фигурой. У меня вся семья есть салаты исключительно с греческим йогурт, даже на Новый год», — поделилась сибирячка Вера Надеждина.
Более классическим вариантом заправки вместо греческого йогурта может стать сметана. Также можно рассмотреть вариант заправки в видео оливкового или иного растительного масла — правда, этот вариант подходит не для всех салатов.
Если вы ломаете голову, как без яиц приготовить любимые праздничные блюда, попробуйте отказаться от них совсем. Если же все-таки вкус основных ингредиентов хочется разбавить еще чем-то, попробуйте новые вкусовые сочетания. Читательницы Atas.Info поделились рецептами, по которым они сами готовят каждый Новый год.
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Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для крема:
Приготовление теста: в глубокой миске смешайте маргарин (растительное масло), сметану, уксус, муку и щепотку соли. Замесите мягкое тесто. Разделите его на 15-20 равных частей. Выложите тесто в миске и уберите в морозильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 200°C.
Приготовление крема: в кастрюле смешайте растительное молоко, сахар, маргарин, ванильный сахар, муку и крахмал. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения крема. Остудите крем.
Сборка торта: выложите первый слой теста на поднос или тарелку. Покройте тесто слоем крема. Повторяйте, пока не закончатся слои теста. Укройте торт кремом сверху и по бокам.
Оставьте на ночь.