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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Многие отказываются от яиц на Новый год

За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году

18 декабря 2023, 14:09
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Многие отказываются от яиц на Новый год

Хозяйки из Новосибирска рассказали, чем заменить яйца на новогоднем столе

Из-за резкого роста цен на яйца, у многих россиян возникает вопрос: чем заменить их на новогоднем столе. Вы удивитесь, когда узнаете, что некоторые хозяйки готовят сельдь под шубой с апельсинами, а в оливье добавляют грибы. Atas.Info собрал рекомендации для удачной замены яиц.

Что происходит с ценами на яйца

Почему подорожали куриные яйца

В октябре во всех регионах России начала резка расти стоимость куриных яиц. Где-то она поднялась на 65%. В среднем цены на курятину поднялись на 21%, на яйца, или как их начали называть, куриную икру — на 45,9%.

Во время итоговой Прямой линии президент Владимир Путин затронул тему роста цен на яйца. Он отметил, что такая проблема действительно наблюдается. Это связано с растущим спросом на продукцию, за которым не поспевает производство.

«У нас идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок, в общем популярный у граждан. Я и сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять с утра сразу навернуть. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемов производства нет. Второе: вовремя не открыли импорт в должном объеме», — объяснил президент.
Что у вас с яйцами? Владимир Путин прокомментировал высокие цены на яйца
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По его словам, правительство уже занимается решением этой проблемы. Страна уже договорилась об импорте продукции из Азербайджана и Турции. Задача по решению проблемы также поставлена в региональных администрациях. Владимир Путин принес извинения за работу правительства.

 

Сколько стоят яйца в Новосибирске

Цена на яйца в Новосибирской области выросли на 46%. Сейчас их стоимость в магазинах вроде «Пятерочка» и «Магнит» может достигать 150 рублей. Самый дешевый вариант, который можно найти в магазинах — десяток яиц категории С1 «Яркое утро» стоимостью 119 рублей. Яйца «Деревенские» этой же категории стоят 149 рублей. Стоимость десятка C0 варьируется от 109 до 139 рублей.

В среднем яйца стоят 130 рублейВ среднем яйца стоят 130 рублей
В среднем яйца стоят 130 рублейВ среднем яйца стоят 130 рублей
В среднем яйца стоят 130 рублейВ среднем яйца стоят 130 рублей
В среднем яйца стоят 130 рублей
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Как ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, причиной таких высоких цен является рыночная конъюнктура, а также желание производителей нажиться на нестабильной ситуации.

«Наши производители вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом льготные кредиты они получили в полном объеме», — прокомментировал глава региона.

Многие новосибирцы также стали замечать, что яйца даже начали продавать поштучно. Одно яйцо можно купить за 9-10 рублей, сообщают читатели Atas.Info. Однако такая практика существовала еще до «яичного кризиса». Малообеспеченные граждане, пенсионеры и раньше могли купить не десяток, а несколько яиц.

В некоторых магазинах яиц почти не осталосьВ некоторых магазинах яиц почти не осталось
В некоторых магазинах яиц почти не осталось
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Отметим, что через две-три недели в Новосибирскую область начнут завозить продукцию из Азербайджана и Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Цены должны упасть перед самым Новым годом.

Хозяйки со всей России беспокоятся небывалым ростом цен на яйца, так как они — почти незаменимый продукт на столе, особенно новогоднем. Однако предприимчивые сибирячки уже знают, чем заместить этот продукт. Своими советами они поделились с Atas.Info.

 

Чем заменить яйца

В салатах

Отказ от яиц не означает отказ от любимых салатов. Вместо того, чтобы добавлять яйца, экспериментируйте с альтернативами. Во-первых, куриное яйцо можно заменить перепелиное — к тому же, сейчас их стоимость находится примерно на одном уровне, последние могут даже обойтись дешевле. Новосибирские хозяйки также часто вместо яиц используют сыр.

Сыр может стать заменой яйцамСыр может стать заменой яйцам
Сыр может стать заменой яйцам
Фото: Антон Засимов / 1MI
«Я готовила многие салаты с сыром вместо яиц еще задолго до дефицита. Один из моих любимых салатов — гранатовый браслет. Его вкус нисколько не хуже, если вместо куриного белка использовать мягкий сыр — например, адыгейский. Он подойдет и для салатов вроде оливье, мимоза и других „майонезных“ блюд», — делится читательница Елена Колесникова.

Также для салатов можно использовать отварные бобовые культуры. По структуре они частично напоминают белок. Если вам все-таки не хватает яичного аромата, то блюдо можно приправить черной индийской солью. Запах вызван высоким содержанием сероводорода. Однако не следует обильно приправлять им салат, легко переборщить.

 

В выпечке

Заменить яйца в выпечке значительно легче. Во время приготовления можно использовать различные заменители яиц, такие как яблочное пюре, бананы или льняное семя. Эти ингредиенты придают тесту нужную текстуру и мягкость.

В выпечке можно использовать яблочное или банановое пюреВ выпечке можно использовать яблочное или банановое пюре
В выпечке можно использовать яблочное или банановое пюре
Фото: 1MI

Также вместо яиц в выпечке можно использовать крахмал. Самый простой способ — смешать кукурузный крахмал и воду, вариант поинтереснее — смешать картофельное пюре и крахмал. Кроме того, некоторые хозяйки экспериментируют со смешиванием нутовой муки и овсяных хлопьев, замоченных в воде. Отличная альтернатива особенно для тех, кто придерживается вегетарианской диеты.

 

Во вторых блюдах

При приготовлении вторых блюд, таких как котлеты или бургеры, используйте киноа, картошку или грибы вместо яиц для связки ингредиентов.

«Когда я в первый раз использовала картошку, я даже не заметила разницы во вкусе. Готовила котлеты, фарш делала сама. И решила не добавлять яйцо, вместо этого растолкла картофель в пюре. Получились эдакие зразы. Теперь всегда так делаю», — рассказывает Елена Колесникова.

 

Альтернатива майонезу

Майонез следует заменить греческим йогуртом или сметанойМайонез следует заменить греческим йогуртом или сметаной
Майонез следует заменить греческим йогуртом или сметаной
Фото: Анна Дронина / 1MI

Майонез часто используется в приготовлении соусов и заправок. В его состав входит большое количество яиц, из-за чего цена на этот продукт также может вырасти. Вместо традиционной заправки попробуйте использовать греческий йогурт или авокадо.

«Майонез для русского человека неотъемлемая часть праздничных блюд, но можно же и другие рецепты пробовать, особенно если вы следите за фигурой. У меня вся семья есть салаты исключительно с греческим йогурт, даже на Новый год», — поделилась сибирячка Вера Надеждина.

Более классическим вариантом заправки вместо греческого йогурта может стать сметана. Также можно рассмотреть вариант заправки в видео оливкового или иного растительного масла — правда, этот вариант подходит не для всех салатов.

Рецепты традиционных новогодних блюд без яиц

Если вы ломаете голову, как без яиц приготовить любимые праздничные блюда, попробуйте отказаться от них совсем. Если же все-таки вкус основных ингредиентов хочется разбавить еще чем-то, попробуйте новые вкусовые сочетания. Читательницы Atas.Info поделились рецептами, по которым они сами готовят каждый Новый год.

Селедка под шубой с яблоками

Селедка под шубой с яблокамиСеледка под шубой с яблоками
Селедка под шубой с яблоками
Фото: Midjourney

Ингредиенты:

  • 500 г селедки;
  • 4 картошки, отваренные и нарезанные кубиками;
  • 2 моркови, отваренные и тертые;
  • 2 яблока, нарезанные соломкой;
  • 1 свекла;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 300 г майонеза;
  • Соль, перец по вкусу.

Готовка:

  1. Селедку нарежьте кубиками.
  2. Разложите ингредиенты слоями: картошка, селедка, яблоко, лук морковь, свекла.
  3. Повторяйте слои, смазывая майонезом каждый из них.
  4. Украсьте красивым рисунком из майонеза. Декорируйте петрушкой.

Селедка под шубой с апельсинами

Селедка под шубой с апельсинамиСеледка под шубой с апельсинами
Селедка под шубой с апельсинами
Фото: 1MI

Ингредиенты:

  • 500 г селедки;
  • 4 картошки, отваренные и нарезанные кубиками;
  • 2 моркови, отваренные и тертые;
  • 2 апельсина, нарезанных колечками;
  • 1 свекла;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 300 г майонеза;
  • Соль, перец по вкусу.

Готовка:

  1. Селедку нарежьте кубиками.
  2. Слоями выложите: картошка, селедка, апельсины, морковь, лук, свекла.
  3. Слои чередуйте между собой, каждый смазывайте майонезом.
  4. Украсьте красивым рисунком из майонеза. Для экзотичности сверху выложите дольки апельсина.

Оливье с фасолью

Оливье с фасольюОливье с фасолью
Оливье с фасолью
Фото: Midjourney

Ингредиенты:

  • 4 картошки, отваренные и нарезанные кубиками;
  • 3 моркови, отваренные и нарезанные кубиками;
  • 300 г вареной колбасы;
  • 200 г вареной фасоли;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 1 банка маринованных огурчиков;
  • 100 г горчицы зерновой;
  • 200 г майонеза;
  • Соль, перец по вкусу.

Готовка:

  1. Нарежьте и смешайте все ингредиенты в большой миске.
  2. Добавьте горчицу и майонез, перемешайте до образования однородной массы.
  3. Поставьте в холодильник на несколько часов перед подачей.

Оливье с тофу

Оливье с тофуОливье с тофу
Оливье с тофу
Фото: Midjourney

Ингредиенты:

  • 4 картошки, отваренные и нарезанные кубиками;
  • 3 моркови, отваренные и нарезанные кубиками;
  • 300 г вареной колбасы;
  • 200 г тертого тофу;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 1 банка маринованных огурчиков;
  • 200 г горчицы;
  • 200 г майонеза;
  • Соль, перец по вкусу.

Готовка:

  1. Замените яйца на тертое тофу.
  2. Нарежьте и смешайте все ингредиенты.
  3. Разведите майонезом, смешанным с горчицей.
  4. Оставьте в холодильнике на несколько часов.

Замена фаршированным яйцам — фаршированные грибы

Фаршированные грибыФаршированные грибы
Фаршированные грибы
Фото: 1MI

Ингредиенты:

  • 20 больших грибов, шампиньонов;
  • 200 г крем-сыра;
  • ½ чашка измельченного грецкого ореха;
  • 2 зубчика чеснока, измельченных;
  • Зелень по вкусу;
  • Соль, перец по вкусу.

Готовка:

  1. Вырежьте ножки из грибов и выложите их на противень.
  2. Смешайте крем-сыр, орехи, чеснок и зелень.
  3. Наполните грибы получившейся массой.
  4. Выпекайте в духовке при 180°C до золотистой корки — около 20 минут.

Салат мимоза с шампиньонами

Салат мимоза с шампиньонамиСалат мимоза с шампиньонами
Салат мимоза с шампиньонами
Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

  • 200 г вареного картофеля;
  • 200 г вареной моркови;
  • 200 г грибов, обжаренных;
  • 100 г твердого сыра;
  • 100 г лука;
  • 1 банка консервированной сайры;
  • 200 г майонеза;
  • Соль, перец по вкусу.

Готовка:

  1. Нарежьте все ингредиенты.
  2. Слоями выложите картошку, сайру, морковь, лук и грибы.
  3. Смажьте каждый слой майонезом.
  4. Посыпьте салат тертым твердым сыром.
  5. Украсьте зеленью.

Торт Наполеон без яиц

Торт Наполеон без яицТорт Наполеон без яиц
Торт Наполеон без яиц
Фото: Photobank Ura Media

Ингредиенты для теста:

  • 500 г маргарина (или растительного масла)
  • 1 стакан сметаны
  • 1 ч. ложка уксуса
  • 4,5 стакана муки
  • Щепотка соли

Ингредиенты для крема:

  • 1 литр растительного молока
  • 300 г сахара
  • 200 г маргарина
  • 1 ч. ложка ванильного сахара
  • 200 г муки
  • 100 г крахмала

  1. Приготовление теста: в глубокой миске смешайте маргарин (растительное масло), сметану, уксус, муку и щепотку соли. Замесите мягкое тесто. Разделите его на 15-20 равных частей. Выложите тесто в миске и уберите в морозильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 200°C.

  2. Каждую порцию теста раскатайте в тонкий круг и испеките слои теста на противне до золотистой корки (примерно 5-7 минут). Подготовьте 15-20 слоев теста.

  3. Приготовление крема: в кастрюле смешайте растительное молоко, сахар, маргарин, ванильный сахар, муку и крахмал. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения крема. Остудите крем.

  4. Сборка торта: выложите первый слой теста на поднос или тарелку. Покройте тесто слоем крема. Повторяйте, пока не закончатся слои теста. Укройте торт кремом сверху и по бокам.

  5. Оставьте на ночь.

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