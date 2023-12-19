БПЛА в Сахалинской области впервые доставил медицинский груз на расстояние 40 км

Медицинские препараты и анализы, упакованные в герметичный контейнер, отправили из ФАПа в селе Чапланово Холмского района в Невельск. Груз принял главный врач Невельской ЦРБ Алексей Саранов, зафиксировав успешную доставку. Для теста использовали дрон, который может перевозить 10-килограммовый контейнер на расстояние до 100 км. При этом сложные погодные условия, в том числе сильный ветер, беспилотнику не страшны. Таким образом, потенциал БПЛА открывает широкие возможности в обеспечении надежной и эффективной доставки грузов даже в самые отдаленные и труднодоступные районы Сахалинской области.