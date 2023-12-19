Бюджет на 2024 год с многомиллиардным дефицитом приняли в Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания региона единогласно поддержали проект бюджета Новосибирской области на 2024 год и плановый период до 2026 года. Доходы бюджета составят более 291 млрд рублей, а расходы — более 333 млрд рублей. Дефицит составляет более 42 млрд рублей (12,7% от расходов).