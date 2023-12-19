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Расходы бюджета превышают доходы

Бюджет на 2024 год с многомиллиардным дефицитом приняли в Новосибирской области

19 декабря 2023, 04:25
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Расходы бюджета превышают доходы
Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли 19 декабря в третьем чтении проект бюджета на 2024 год, о чем сообщили в Telegram-канале «Новосибирь».

Депутаты Законодательного собрания региона единогласно поддержали проект бюджета Новосибирской области на 2024 год и плановый период до 2026 года. Доходы бюджета составят более 291 млрд рублей, а расходы — более 333 млрд рублей. Дефицит составляет более 42 млрд рублей (12,7% от расходов).

В 2023 году доходы бюджета составили 276,18 млрд рублей, а расходы — 323,039 млрд рублей. Дефицит был равен 46,859 млрд рублей (14% от расходов).

Как отметил губернатор Андрей Травников, в проект бюджета внесли почти 400 изменений. Он назвал главные приоритеты: «Это и многие федеральные решения по продолжению национальных проектов и федеральных программ; это исполнение программы наказов; все необходимые средства для выполнения соцобязательств и зарплаты для бюджетников с индексацией, и социальные льготы, опять же с индексацией — Ещё один приоритет — обеспечение завершения ремонтов и продолжение всех региональных программ».
Андрей Травников обозначил приоритеты бюджета Новосибирской области на следующий год
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#Новосибирск#Новосибирская область#Бюджет#Андрей Травников#Деньги#Эмилия Губарева
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