Бюджет на 2024 год с многомиллиардным дефицитом приняли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Депутаты Законодательного собрания региона единогласно поддержали проект бюджета Новосибирской области на 2024 год и плановый период до 2026 года. Доходы бюджета составят более 291 млрд рублей, а расходы — более 333 млрд рублей. Дефицит составляет более 42 млрд рублей (12,7% от расходов).
В 2023 году доходы бюджета составили 276,18 млрд рублей, а расходы — 323,039 млрд рублей. Дефицит был равен 46,859 млрд рублей (14% от расходов).
Как отметил губернатор Андрей Травников, в проект бюджета внесли почти 400 изменений. Он назвал главные приоритеты: «Это и многие федеральные решения по продолжению национальных проектов и федеральных программ; это исполнение программы наказов; все необходимые средства для выполнения соцобязательств и зарплаты для бюджетников с индексацией, и социальные льготы, опять же с индексацией — Ещё один приоритет — обеспечение завершения ремонтов и продолжение всех региональных программ».