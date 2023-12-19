Двор в Новосибирске заливает кипятком вторую неделю

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Как сообщили в прокуратуре, затопление произошло в районе жилищного комплекса «Золотая Нива». Случилось это из-за аварии на тепловых сетях. Причем заливает улицу Лежена около двух недель.
Прокуратура установит причины происшествия, даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации по устранению аварийной ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что ранее кипятком затопило улицу Большевистскую. Произошло это в лютый 40-градусный мороз.