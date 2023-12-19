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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Жильцы в ужасе от происходящего

Двор в Новосибирске заливает кипятком вторую неделю

19 декабря 2023, 06:04
Фото: 1MI
Жильцы в ужасе от происходящего
Улицу Лежена в Новосибирске затопило горячей водой из-за коммунальной аварии, о чем сообщили в прокуратуре региона.

Как сообщили в прокуратуре, затопление произошло в районе жилищного комплекса «Золотая Нива». Случилось это из-за аварии на тепловых сетях. Причем заливает улицу Лежена около двух недель.

Прокуратура установит причины происшествия, даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации по устранению аварийной ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что ранее кипятком затопило улицу Большевистскую. Произошло это в лютый 40-градусный мороз.

Улицу Большевистскую в Новосибирске затопило кипятком в 40-градусный мороз
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#Происшествия#Новосибирск#Вода#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Затопление
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