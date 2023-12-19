Гаджеты-все: Путин подписал закон о запрете смартфонов на уроках

Кроме этого, в правила распорядка внесут обязательные требования о дисциплине, а педагоги будут официально защищены от физических и моральных посягательств. С 1 сентября 2024 года младшие и средние школьники будут в обязательном порядке изучать трудовое воспитание. Также правительство и власти на местах смогут устанавливать дополнительные меры государственной поддержки.