Гаджеты-все: Путин подписал закон о запрете смартфонов на уроках

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Кроме этого, в правила распорядка внесут обязательные требования о дисциплине, а педагоги будут официально защищены от физических и моральных посягательств. С 1 сентября 2024 года младшие и средние школьники будут в обязательном порядке изучать трудовое воспитание. Также правительство и власти на местах смогут устанавливать дополнительные меры государственной поддержки.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, что новосибирские школьники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.