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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Мобильные телефоны на уроках официально запретили

Гаджеты-все: Путин подписал закон о запрете смартфонов на уроках

19 декабря 2023, 13:18
Фото: 1MI
Мобильные телефоны на уроках официально запретили

Новосибирским школьникам официально запретили смартфоны на уроках

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования мобильных телефонов во время уроков. Теперь школьники смогут воспользоваться ими лишь в экстренных случаях.

Кроме этого, в правила распорядка внесут обязательные требования о дисциплине, а педагоги будут официально защищены от физических и моральных посягательств. С 1 сентября 2024 года младшие и средние школьники будут в обязательном порядке изучать трудовое воспитание. Также правительство и власти на местах смогут устанавливать дополнительные меры государственной поддержки.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что новосибирские школьники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует
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#Общество#Новосибирск#Школа#Школьники#Запрет#Мобильные#Телефон#Владимир Путин#Александр Ляхов#Гаджет#Смартфон
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