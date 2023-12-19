Из-за плана «Ковер» новосибирский самолет сел во Внуково

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как сообщает MSK1.RU, один из бортов, принадлежащий компании S7, приземлился в Домодедово вместо Внуково. Самолет вылетел из Новосибирска.
«За двадцать минут до посадки нам сказали, что Домодедово не принимает, непогода. Поэтому через сорок минут сядем во Внуково. И сели», — рассказал один из пассажиров.
Всего было перенаправлено шесть самолетов. Часть из них совершила посадку в Казани и Нижнем Новгороде.