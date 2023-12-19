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Новосибирский самолет приземлился во Внуково

Из-за плана «Ковер» новосибирский самолет сел во Внуково

19 декабря 2023, 14:16
Фото: wikipedia.org
Новосибирский самолет приземлился во Внуково

Самолет из Новосибирска приземлился в московском Внуково из-за беспилотников

В Москве ввели план «Ковер» по перехвату беспилотников. Из-за этого многим рейсам поменяли пункт назначения.

Как сообщает MSK1.RU, один из бортов, принадлежащий компании S7, приземлился в Домодедово вместо Внуково. Самолет вылетел из Новосибирска.

«За двадцать минут до посадки нам сказали, что Домодедово не принимает, непогода. Поэтому через сорок минут сядем во Внуково. И сели», — рассказал один из пассажиров.

Всего было перенаправлено шесть самолетов. Часть из них совершила посадку в Казани и Нижнем Новгороде.

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#Происшествия#Новосибирск#Москва#Аэропорт#Самолет#Рейс#Беспилотники#Александр Ляхов
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