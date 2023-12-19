Магаданец едва не спалил новосибирский самолет из-за сигареты

Когда магаданец сполна насладился вкусом табака, то решил потушить сигарету оригинальным способом. Тридцатидвухлетний мужчина выбросил окурок в отделение для бумаги, при этом не потушив до конца. В результате пассажиры, летевшие в Новосибирск, могли сгореть из-за безалаберности курильщика.