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Курильщик едва не устроил пожар

Магаданец едва не спалил новосибирский самолет из-за сигареты

19 декабря 2023, 06:48
Фото: 1MI
Курильщик едва не устроил пожар

В Новосибирске задержали жителя Магадана, курившего на борту

Жителя Магаданской области привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения в самолете. Мужчина решил покурить в туалете.

Когда магаданец сполна насладился вкусом табака, то решил потушить сигарету оригинальным способом. Тридцатидвухлетний мужчина выбросил окурок в отделение для бумаги, при этом не потушив до конца. В результате пассажиры, летевшие в Новосибирск, могли сгореть из-за безалаберности курильщика.

Бортпроводники сдали мужчину полиции. Теперь он должен заплатить штраф.

«Пассажира, нарушившего правила поведения на борту, привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составляет 500 рублей», — рассказали в линейном отделении управления полиции на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Курение#Сигареты#Административный штраф#Александр Ляхов
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