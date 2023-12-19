Нагоняй от мэра за «резиновые ответы» сразу получила и. о. департамента транспорта

Нагоняй от мэра на первом совещании получила новая и. о. департамента транспорта

Жесткая критика от мэра в адрес и. о. руководителя департамента транспорта Олеси Богомазовой прозвучала уже на первом аппаратном совещании в ее новом статусе 19 декабря. Мэра Анатолия Локтя не устроили «резиновые» ответы о планах вывоза снега в городе.