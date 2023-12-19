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В центре Новосибирска зимой бывает снежно

Нагоняй от мэра за «резиновые ответы» сразу получила и. о. департамента транспорта

19 декабря 2023, 02:44
Фото: Дмитрий Тростников / Фото из архива atas.info
В центре Новосибирска зимой бывает снежно

Нагоняй от мэра на первом совещании получила новая и. о. департамента транспорта

Жесткая критика от мэра в адрес и. о. руководителя департамента транспорта Олеси Богомазовой прозвучала уже на первом аппаратном совещании в ее новом статусе 19 декабря. Мэра Анатолия Локтя не устроили «резиновые» ответы о планах вывоза снега в городе.

На первом аппаратном совещании в мэрии Новосибирска исполняющая обязанности главы дептранспорта Олеся Богомазова представила доклад о состоянии дорог в городе, в том числе доложила о ситуации с очисткой и вывозом снега.

Мэр Анатолий Локоть спросил Богомазову о сроках уборки снега не только с магистралей, но и основную дорожно-транспортную структуру в прошедшие снегопады.

«Сейчас обещают новые снегопады, Прогнозировать, что мы вывезем всю массу с дорог — преждевременно. Это будет в дежурном, рабочем режиме», — ответила исполняющая обязанности.

«То есть вы до весны оставляйте за собой право оставлять в городе снег. Это неправильная позиция. Я требую точного расчета и выдачи данных. Резиновые ответы не устраивают ни меня, ни новосибирцев. Давайте город к Новому году интенсивнее приводить в порядок», — сказал мэр.

Также градоначальник попросил руководителей районов дать оценку своей территории: назвать слабые места по уборке и на что обратить внимание.

Напомним, что начальника дептранспорта мэрии Константина Васильева отстранили от должности 15 декабря из-за неисполнения своей работы. Его место временно заняла Олеся Богомазова — его зам.

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#Транспорт#Новосибирск#Погода#Мэрия#Эмилия Губарева
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