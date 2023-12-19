Не простое, а золотое — где в Новосибирске найти дешевые яйца

Журналисты сравнили цены на яйца в новосибирских магазинах

Цены на яйца вот-вот могут упасть — по крайней мере это недавно пообещал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Уже с начала следующего года в Новосибирскую область поступят яйца из Турции из Азербайджана. Пока их не завезли, Atas.Info сравнил цены на «куриную икру» в разных магазинах.

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