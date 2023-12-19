Не простое, а золотое — где в Новосибирске найти дешевые яйца

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По разным оценкам, стоимость яиц в Новосибирской области выросла на 45,5%. Цена на десяток могут достигать 150 рублей. При этом губернатор Андрей Травников недавно заявил, что вскоре ситуация стабилизируется. Однако пока что изменений не заметно. Так сколько стоит продукция в разных магазинах сейчас?
В «Магните» мы нашли самые дорогие яйца. Упаковка яиц с названием «Деревенское» первой категории обойдется в 149,99 рубля. За 139,99 рубля можно приобрести отборные яйца марки «Павловское». Продукция этой же марки, но категории С1 будет стоить 124,99 рубля.
Самые дешевые яйца в этом магазине - 199,99 рубля и 109,99 рубля. Первые продаются под брендом «Яркое утро», С1, вторые — «Даркур», С0.
Средняя цена на яйца в «Пятерочке» — 129 рублей за десяток. Самая дорогая упаковка яиц в этом магазине стоит 139,99 рубля, это продукция торговой марки «Красная цена», категории С0. Десяток яиц этой же марки категории С1 будет стоить 129,99 рубля.
В 139,99 рубля обойдется упаковка отборных яиц марки «Яркое утро». Незначительно меньше будет стоить десяток яиц компании «Селяночка», категории С1 — 134,99 рубля.
В «Пятерочке» мы нашли самые дешевые яйца! Всего 99,99 рубля можно отдать за десяток яиц первой категории от «Сибагро».
В «Марии-Ра» цены чуть меньше, но и выбор в этом магазине небогатый. На полках лежат яйца только одной торговой марки — «Плати меньше, живив лучше». Стоимость десятка отборных яиц составит 129,9 рубля, яйца первой категории обойдутся в 119,9 рубля.
Именно в этом магазине в продаже можно найти яйца поштучно. Одно яйцо будет стоить 9,9 рубля. Если взять десяток, то выйдет 99 рублей — столько же, сколько бы мы отдали за упаковку «Сибагро» в «Пятерочке».
В сети магазинов предпринимателей из Томска ассортимент яиц не такой богатый. На выбор покупателю доступна продукция только одной птицефабрики — «Инская». Стоимость десятка яиц первой категории здесь составляет 112,9 рубля, цена десятка отборных яиц — 122,9 рубля.
Дефицита товаров в «Ярче» явно нет. В магазине стоят два больших контейнера, беспорядочно наполненных десятками упаковок.
Отметим, что в сервисе онлайн-доставки «Самокат» дела обстоят еще хуже. Зачастую при заказе яиц нет в наличии совсем — причем в продаже отсутствуют даже перепелиные и шоколадные яйца. При отсутствии товара оценить стоимость не представляется возможным.
Если вы думаете, что в условиях «яичного кризиса» гораздо дешевле будет приобрести продукцию у мелких фермеров, то вы ошибаетесь. Цены на десяток домашних яиц будут сильно выше магазинных. Один лоток можно приобрести за 150, 170 и даже 200 рублей.
Правда, такие цены на этот товар были и раньше.
Отметим, что по последним прогнозам, цены на яйца могут начать падать только с начала следующего года. С таким заявлением выступил «Руспродсоюз».
«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют по договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — заявил зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.