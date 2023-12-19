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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Новосибирцы продают и покупают вещи советской эпохи

Новосибирцы скупают вещи в стиле сериала «Слово пацана»

19 декабря 2023, 06:28
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Новосибирцы продают и покупают вещи советской эпохи
Продаж вещей из позднего СССР взлетели в Новосибирске после нашумевшей премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал очень популярным в России. Он рассказывает о молодежных группировках в Казани в конце 80-х годов. Сейчас снова стал популярен стиль 80-90х и винтаж. На Avito начали активно продавать вещи из СССР и атрибутику сериала.

На площадке уже более 3 500 объявлений с упоминанием «Слова пацана». С момента премьеры, продажи шапок в стиле сериала можно купить за 1 760 рублей, брюки — за 2 800 рублей, а рубашки — за 455 рублей.

Самые популярные товары с символикой или упоминанием сериала — футболки и кофты, они составляют 42% всех продаж в категории «Мужская одежда», а спортивные костюмы — 20%.

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#Общество#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева#Слово пацана#«Слово пацана» — самый скандальный сериал 2023 года
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