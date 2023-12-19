Новосибирцы скупают вещи в стиле сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал очень популярным в России. Он рассказывает о молодежных группировках в Казани в конце 80-х годов. Сейчас снова стал популярен стиль 80-90х и винтаж. На Avito начали активно продавать вещи из СССР и атрибутику сериала.