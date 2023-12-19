Первый в истории Сахалина полет БПЛА с медицинским грузом прошел за 55 минут

Posted 19 декабря, 20:44
Published 19 декабря, 20:44
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Центр медицины катастроф Минздрава России совместно с Минвостокразвития России и компанией «Дрон Солюшнс» провели на Сахалине первый этап испытаний по доставке медикаментов с помощью промышленного БПЛА. Груз преодолел по воздуху 45 км из села Чапланово Холмского района в Невельск. Полет завершился через 55 минут после запуска в экстремальных условиях. Но сильный снегопад, видимость до 100 метров и порывистый ветер не помешали дрону прибыть к цели. На земле груз встретил медицинский работник и передал для транспортировки в больницу.
Это первое испытание доставки грузов на Сахалине с помощью БПЛА, оборудованного двигателем внутреннего сгорания. У беспилотника также увеличили дальность полета. За тестовым запуском в прямом эфире наблюдали участники семинара по вопросу внедрения беспилотных летательных аппаратов в работу исполнительных органов правительства Сахалинской области.
«Безусловно, это большой шаг в развитии сети применения беспилотных летательных аппаратов в нашем регионе. Учитывая порой сложные метеоусловия, когда, например, дороги перекрыты из-за снегопада, и большое число отдаленных населенных пунктов у нас в области, такой способ доставки медикаментов нам просто необходим. Будем развивать направление, как и более широкое применение беспилотников в других сферах», — отметил Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко.
По словам министра здравоохранения островного региона Владимира Кузнецова, предварительный этап испытаний состоялся при участии замглавы Минздрава РФ Андрея Плутницкого в Московской области в октябре 2023 года. По его результатам разработали дорожную карту, определили перспективные направления для использования беспилотников в медицине и других смежных отраслях. На втором этапе испытаний на Сахалине планируют создать шесть хабов базирования БПЛА — как для поиска и мониторинга мест ЧС, так и для экстренной и регулярной доставки лабораторных анализов, медикаментов и прочих грузов.
На семинаре-совещании руководители нескольких ведомств рассказали, как беспилотники используются на островах сегодня. В частности, министерство экологии использует дроны для определения мест несанкционированных свалок, только в 2023 году обнаружили около 2 тысяч. Минэнерго мониторит с помощью дронов состояние просек ЛЭП и корректирует план из расчистки. В будущем планируется установить на беспилотники тепловизоры, что поможет определять места перегрева на сетях и вовремя реагировать на возможную нештатную ситуацию. Также дроны активно применяют другие ведомства — для мониторинга лесопожарной обстановки, незаконной вырубки лесов, заполнения нерестилищ, хода строительства, состояния дорог.
«Прошедший семинар показал, что БПЛА активно применяются в регионе. Во многих отраслях уже есть практические результаты, во многих работа только начинается, но это не страшно, поскольку она в такой же степени готовности и по всей стране. В этом плане Сахалин является регионом-лидером. Многие сценарии, которые будут применены, мы совместно опробуем на „Архипелаге“ — это обучающий интенсив, который пройдет летом 2024 года. Основная задача — сделать так, чтобы применение дронов было эффективным. Конструкторы уже много чего придумали, поэтому сейчас нам важно обучить как раз заказчиков этих услуг», — прокомментировал генеральный директор ООО «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко.
Как рассказал генеральный директор Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, авиаторы подключатся к развитию сети применения беспилотников в регионе. Предприятие готово помочь в подготовке операторов БПЛА и построении маршрутной сети для дронов.