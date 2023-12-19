Почему полезно спать голышом, отвечает физиотерапевт

Одежда или ее отсутствие может повлиять как на физическое, так и на психологическое состояние. Без одежды порой гораздой проще уснуть, читает физиотерапевт и эксперт по сну Сэмми Марго. Это связано с циркадным ритмом, который отвечает за регуляцию внутренних часов организма.