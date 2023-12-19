Почему полезно спать голышом, отвечает физиотерапевт

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Одежда или ее отсутствие может повлиять как на физическое, так и на психологическое состояние. Без одежды порой гораздой проще уснуть, читает физиотерапевт и эксперт по сну Сэмми Марго. Это связано с циркадным ритмом, который отвечает за регуляцию внутренних часов организма.
«Погружение в глубокий сон связано с охлаждением тела, поэтому, если вы спите голышом, вы можете дать своему телу остыть — это сигнал о том, что пора спать», — приводят словам эксперта «Новые известия».
Спать голышом особенно полезно с кем-то еще. Помимо эмоциональной близости это помогает в холодное время года, в том числе за счет выработки окситоцина — гормона, который связывают с доверием и привязанностью к партнеру.
Эксперты советуют придерживаться нескольких принципов в постели, которые позволят улучшить качество сна, а многих даже избавят от бессонницы. Так, например, стоит обратить внимание на ночные перекусы. Вместо жирной или сладкой пищи попробуйте поужинать рыбой. По мнению специалистов из Университета Пенсильвании, она способствует быстрому засыпанию. А вот бокал вина, ночью, вопреки популярному мнению, может оказать негативные последствия на организм.
Эксперты также рекомендуют перед сном обязательно проветривать комнату. В ходе эксперимента 2017 года оказалось, что люди, которые на протяжении пяти дней открывали форточку, улучшили качество сна.
Засыпая, откажитесь от гаджетов. Лучшим средством для здорового организма будет книга. Ученые из Университета Сассекса установили, что чтение снижает уровень стресса на 68%.