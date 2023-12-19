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Подростка избили

Подростка избили сверстники в Новосибирске — Бастрыкин требует разобраться

19 декабря 2023, 08:46
Фото: 1MI
Подростка избили

Бастрыкин требует отчет проверки после избиения подростка в Новосибирске

Несовершеннолетнего парня избили сверстники в Новосибирске, подробности сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание представить отчет о ходе расследования случая, когда группа подростков избила сверстника в подъезде жилого дома в Новосибирске.

В ведомстве не уточнили, когда именно произошел данный инцидент. Однако по данному факту уже начата проверка. СМИ сообщают, что с пострадавшего якобы требовали несколько тысяч рублей, а также краденый пистолет.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в Следкоме.
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#Общество#Новосибирск#Проверка#Нападение#Избиение#Эмилия Губарева#Подросток#Александр Бастрыкин
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