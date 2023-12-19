Подростка избили сверстники в Новосибирске — Бастрыкин требует разобраться

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание представить отчет о ходе расследования случая, когда группа подростков избила сверстника в подъезде жилого дома в Новосибирске.
В ведомстве не уточнили, когда именно произошел данный инцидент. Однако по данному факту уже начата проверка. СМИ сообщают, что с пострадавшего якобы требовали несколько тысяч рублей, а также краденый пистолет.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в Следкоме.