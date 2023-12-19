Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина

В таблице-приложении к постановлению губернатора перечислены предельные индексы повышения тарифов с 1 июля 2024 для всех муниципалитетов Новосибирской области. Предельные индексы тарифов остались такими же, как и планировалось до прямой линии с Президентом РФ: в большинстве муниципалитетов допустим рост до 9,5%, в, а городах Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме, Черепаново, Татарске, Куйбышеве, Карасуке, Барабинске и еще в ряде сельсоветов — до 12,7%.