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Постановление о предельных индексах повышения оплаты за коммунальные услуги опубликовано на сайте Правительства Новосибирской области

Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина

19 декабря 2023, 05:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Постановление о предельных индексах повышения оплаты за коммунальные услуги опубликовано на сайте Правительства Новосибирской области

Рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина

Постановление № 250 о предельных индексах оплаты коммунальных услуг опубликовано на сайте Правительства Новосибирской области. В большинстве муниципалитетов тарифы разрешено повысить с 1 июля 2024 года, как планировалось на 9,5%, а в Новосибирске и других городах — на 12,7%.

На рост тарифов в Новосибирской области жаловался Владимиру Путину новосибирский пенсионер Владимир Леонтьев в ходе прямой линии 14 декабря. Президент РФ в ответ сказал, что разберется с формированием коммунальных тарифов в Новосибирской области, но напомнил, что «коммуналка» не повышалась 1,5 года.

На следующий день после прямой линии на официальном сайте правительства Новосибирской области было опубликовано постановление № 250 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2024–2028 годы», подписанное губернатором Андреем Травниковым 15 декабря.

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В таблице-приложении к постановлению губернатора перечислены предельные индексы повышения тарифов с 1 июля 2024 для всех муниципалитетов Новосибирской области. Предельные индексы тарифов остались такими же, как и планировалось до прямой линии с Президентом РФ: в большинстве муниципалитетов допустим рост до 9,5%, в, а городах Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме, Черепаново, Татарске, Куйбышеве, Карасуке, Барабинске и еще в ряде сельсоветов — до 12,7%.

Таблицу предельных индексов для всех муниципалитетов к постановлению №250 можно скачать по ссылке.

Таблица предельных индексов повышения оплаты коммунальных услуг по муниципалитетам

Ранее, в правительстве области пообещали компенсировать рост тарифов ЖКХ увеличением зарплат бюджетников. Такие решения были приняты властями региона в ответ на вопрос, заданный Владимиру Путину в ходе прямой линии.

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