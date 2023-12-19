Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина

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На рост тарифов в Новосибирской области жаловался Владимиру Путину новосибирский пенсионер Владимир Леонтьев в ходе прямой линии 14 декабря. Президент РФ в ответ сказал, что разберется с формированием коммунальных тарифов в Новосибирской области, но напомнил, что «коммуналка» не повышалась 1,5 года.
На следующий день после прямой линии на официальном сайте правительства Новосибирской области было опубликовано постановление № 250 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2024–2028 годы», подписанное губернатором Андреем Травниковым 15 декабря.
В таблице-приложении к постановлению губернатора перечислены предельные индексы повышения тарифов с 1 июля 2024 для всех муниципалитетов Новосибирской области. Предельные индексы тарифов остались такими же, как и планировалось до прямой линии с Президентом РФ: в большинстве муниципалитетов допустим рост до 9,5%, в, а городах Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме, Черепаново, Татарске, Куйбышеве, Карасуке, Барабинске и еще в ряде сельсоветов — до 12,7%.
Таблицу предельных индексов для всех муниципалитетов к постановлению №250 можно скачать по ссылке.
Ранее, в правительстве области пообещали компенсировать рост тарифов ЖКХ увеличением зарплат бюджетников. Такие решения были приняты властями региона в ответ на вопрос, заданный Владимиру Путину в ходе прямой линии.