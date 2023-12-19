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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Подборка экономных подарков на Новый год

С любовью от бабушки: топ-7 бюджетных подарков на Новый год для внуков

19 декабря 2023, 10:25
Фото: Midjourney
Подборка экономных подарков на Новый год
Подходит период, наполненный волшебством и радостью — Новый Год! Вместе с тем многие начинают задумываться о выборе подарков для своих близких, однако не все могут позволить себе раскошелиться на дорогостоящую вещь, особенно пенсионеры. Atas.Info предлагает бюджетные, но не менее удачные варианты.

1. Книга — лучший подарок

Приключения в стране фантазии или знакомство с животным миром — детская литература всегда в тренде. Книга в качестве подарка не только сэкономит бюджет, но и будет полезным приобретением для подрастающего человека. Даже если внук прежде не читал, пора посодействовать ему в этом занятии. Ребенок не только получит удовольствие от чтение, но и пополнит словарный запас, разовьет воображение.

При выборе книги в подарок советуем вам опираться не только на ту литературу, которая знакома вам, но и обратить внимание на современные тенденции. Сейчас в России большое количество авторов, популяризирующих качественную детскую литературу.

Топ-10 книг популярных в 2023 году книг:

  • «Куда катится колесо», Анастасия Выгон;
  • «Собачка Соня на даче», Андрей Усачев;
  • «На краю света», Аня Десницкая;
  • «Я король и ты», Ася Кравченко;
  • «Малютка Колпачок и Народец-из-под-Холма», Григорий Кружков;
  • «Золото», Дмитрий Мажоров;
  • «Три чудесных детства», Дмитрий Шеваров;
  • «Пожиратель ищет Белую сову», Евгений Рудашевский;
  • «Коробка», Изабелла Палья;
  • «Марковальдо, или Времена года в городе», Итало Кальвино.
Книга — лучший подарокКнига — лучший подарок
Книга — лучший подарокКнига — лучший подарок
Книга — лучший подарок
Фото: скриншоты «Лабиринт»

2. Творческие наборы для маленьких художников

Для тех, кто любит рисовать, лепить и создавать, творческие наборы станут отличным подарком. Даже экономичные варианты с красками, карандашами и бумагой позволят внукам воплотить свои идеи в жизнь.

К тому же, в наше время творческие магазины предлагают большой выбор самых разных наборов для художников в разных ценовых категориях. Покупателей могут заинтересовать комплекты для плетения из бисера, для квилинга, лепки из глины или для создания новогодних игрушек.

Стоимость таких наборов варьируется от 150 до 5 000 рублей — она зависит от объема набора и дополнительных функций.

Творческие наборы для маленьких художниковТворческие наборы для маленьких художников
Творческие наборы для маленьких художниковТворческие наборы для маленьких художников
Творческие наборы для маленьких художниковТворческие наборы для маленьких художников
Творческие наборы для маленьких художников
Фото: скриншот Яндекс.Маркет

3. Набор для экспериментов

Внуки с радостью окунутся в мир науки с набором для проведения увлекательных экспериментов. От поиска следов до создания простых химических реакций — ваши подарки могут стать первым шагом в будущую научную карьеру.

В онлайн-магазинах можно приобрести как недорогие наборы (до 500 рублей), так и настоящие научные лаборатории (до 10 000 рублей).

Ваш внук может почувствовать себя химиком, физиком, врачом, космонавтом, археологом, авиаконструктором — кем угодно. Все зависит от выбора любимой бабушки.

Наборы для экспериментовНаборы для экспериментов
Наборы для экспериментовНаборы для экспериментов
Наборы для экспериментовНаборы для экспериментов
Наборы для экспериментовНаборы для экспериментов
Наборы для экспериментов
Фото: скриншот Яндекс.Товары

4. Пазлы с изображением любимых персонажей

Пазлы — отличное развлечение, которое также развивает логику и внимание. Бюджетные варианты с картинками из любимых мультфильмов или книг сделают игру еще интереснее.

Вы можете купить не обычный набор пазлов, а заказать картинку с изображением, которое понравится любимому внуку. Стоимость коробки пазлов может составить от 300 до 3 500 рублей — цена зависит от площади изображения и от количества элементов.

5. Сладкие наборы для юного кондитера

Своих близких можно порадовать классическим набором сладостей — магазины предлагают большой выбор вариантов. Можно купить ассорти в мешочках, нарядных коробках, к комплекту могут прилагаться пазлы или мягкая игрушка.

Более интересным подарком станет кондитерский набор в виде пряничного домика, поезда или елки. Так ребенок сможет потренировать свои кулинарные навыки и заодно полакомиться сладкой конструкцией. Итоговую работу можно сфотографировать и поделиться результатом с друзьями.

Сладкие наборы для юного кондитераСладкие наборы для юного кондитера
Сладкие наборы для юного кондитераСладкие наборы для юного кондитера
Сладкие наборы для юного кондитера
Фото: скриншот Яндекс.Маркет

6. Мягкие игрушки в облике любимых героев

Мягкие игрушки всегда приносят радость. Выберите персонажей из их любимых мультфильмов или книг — это подарит не только уют в детской, но и верных друзей для игр.

Легче героев любимых мультфильмов и игр найти в онлайн-магазинах. Наиболее популярными персонажами у детей сейчас считаются Леди Баг и Супер Кот из одноименного мультфильма, супергерой Человек Паук, Эльза из мультфильма «Холодное сердце», персонажи мультика «Щенячий патруль», героиня сериала «Уэнсдэй».

7. Билеты в детский театр или зоопарк

Не менее ценный и занимательный подарок — впечатления. Бюджетные билеты в детский театр или зоопарк сделают Новый Год еще более захватывающим и незабываемым. Особенно этот подарок актуален для жителей Новосибирской области. В нашем городе действует один из самых известных зоопарков в России. Стоимость входного билета для детей до 16 лет и пенсионеров составляет 200 рублей.

Также в Новосибирске работают большое количество разнообразных театров, в которых есть также постановки для детей. Советуем приобрести своему внуку билет в Новосибирский областной театр кукол, драматически театр «Глобус», Театр им. Афанасьева или Новосибирский музыкальный театр.

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