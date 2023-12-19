С любовью от бабушки: топ-7 бюджетных подарков на Новый год для внуков

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Приключения в стране фантазии или знакомство с животным миром — детская литература всегда в тренде. Книга в качестве подарка не только сэкономит бюджет, но и будет полезным приобретением для подрастающего человека. Даже если внук прежде не читал, пора посодействовать ему в этом занятии. Ребенок не только получит удовольствие от чтение, но и пополнит словарный запас, разовьет воображение.
При выборе книги в подарок советуем вам опираться не только на ту литературу, которая знакома вам, но и обратить внимание на современные тенденции. Сейчас в России большое количество авторов, популяризирующих качественную детскую литературу.
Для тех, кто любит рисовать, лепить и создавать, творческие наборы станут отличным подарком. Даже экономичные варианты с красками, карандашами и бумагой позволят внукам воплотить свои идеи в жизнь.
К тому же, в наше время творческие магазины предлагают большой выбор самых разных наборов для художников в разных ценовых категориях. Покупателей могут заинтересовать комплекты для плетения из бисера, для квилинга, лепки из глины или для создания новогодних игрушек.
Стоимость таких наборов варьируется от 150 до 5 000 рублей — она зависит от объема набора и дополнительных функций.
Внуки с радостью окунутся в мир науки с набором для проведения увлекательных экспериментов. От поиска следов до создания простых химических реакций — ваши подарки могут стать первым шагом в будущую научную карьеру.
В онлайн-магазинах можно приобрести как недорогие наборы (до 500 рублей), так и настоящие научные лаборатории (до 10 000 рублей).
Ваш внук может почувствовать себя химиком, физиком, врачом, космонавтом, археологом, авиаконструктором — кем угодно. Все зависит от выбора любимой бабушки.
Пазлы — отличное развлечение, которое также развивает логику и внимание. Бюджетные варианты с картинками из любимых мультфильмов или книг сделают игру еще интереснее.
Вы можете купить не обычный набор пазлов, а заказать картинку с изображением, которое понравится любимому внуку. Стоимость коробки пазлов может составить от 300 до 3 500 рублей — цена зависит от площади изображения и от количества элементов.
Своих близких можно порадовать классическим набором сладостей — магазины предлагают большой выбор вариантов. Можно купить ассорти в мешочках, нарядных коробках, к комплекту могут прилагаться пазлы или мягкая игрушка.
Более интересным подарком станет кондитерский набор в виде пряничного домика, поезда или елки. Так ребенок сможет потренировать свои кулинарные навыки и заодно полакомиться сладкой конструкцией. Итоговую работу можно сфотографировать и поделиться результатом с друзьями.
Мягкие игрушки всегда приносят радость. Выберите персонажей из их любимых мультфильмов или книг — это подарит не только уют в детской, но и верных друзей для игр.
Легче героев любимых мультфильмов и игр найти в онлайн-магазинах. Наиболее популярными персонажами у детей сейчас считаются Леди Баг и Супер Кот из одноименного мультфильма, супергерой Человек Паук, Эльза из мультфильма «Холодное сердце», персонажи мультика «Щенячий патруль», героиня сериала «Уэнсдэй».
Не менее ценный и занимательный подарок — впечатления. Бюджетные билеты в детский театр или зоопарк сделают Новый Год еще более захватывающим и незабываемым. Особенно этот подарок актуален для жителей Новосибирской области. В нашем городе действует один из самых известных зоопарков в России. Стоимость входного билета для детей до 16 лет и пенсионеров составляет 200 рублей.
Также в Новосибирске работают большое количество разнообразных театров, в которых есть также постановки для детей. Советуем приобрести своему внуку билет в Новосибирский областной театр кукол, драматически театр «Глобус», Театр им. Афанасьева или Новосибирский музыкальный театр.