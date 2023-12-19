С любовью от бабушки: топ-7 бюджетных подарков на Новый год для внуков

Приключения в стране фантазии или знакомство с животным миром — детская литература всегда в тренде. Книга в качестве подарка не только сэкономит бюджет, но и будет полезным приобретением для подрастающего человека. Даже если внук прежде не читал, пора посодействовать ему в этом занятии. Ребенок не только получит удовольствие от чтение, но и пополнит словарный запас, разовьет воображение.