Сахалинская область обеспечила интернетом все села численностью от 100 до 500 человек

«Устранение цифрового неравенства и другие проекты, направленные на развитие инфраструктуры связи, позволяют обеспечить равный доступ к цифровым возможностям жителей всей страны. Там, где появляется качественная связь, становятся доступными онлайн-образование, получение госуслуг в электронном виде, общение с родными, онлайн-покупки и многие другие цифровые сервисы, что крайне важно для жителей удаленных и малых поселений. Также совместно с операторами связи мы реализуем региональный проект по установке базовых станций в малонаселенных пунктах. Наша цель в том, чтобы как можно больше жителей Сахалина могли пользоваться цифровыми сервисами», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.